حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الخميس 20 يوليو 2023

يقدم "الدستور" حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية، اليوم الخميس الموافق ٢٠/٧/٢٠٢٣ على النحو التالي:

برج الحمل

من المتوقع أن تُفتح آفاق جيدة لموظفي تكنولوجيا المعلومات، من المحتمل أن تزيد أرباحك مع نضوج الاستثمارات السابقة، ستظل في مزاج متفائل لذا افعل بعض الأشياء الممتعة لك، سيكون السفر مع الأصدقاء ممتعًا، ستحتاج إلى التخطيط جيدًا على الصعيد المهني لتحقيق النجاح.

برج الثور

تجميع الأموال من مصادر مختلفة هو المسار الصحيح الذي يجب اتخاذه لتمويل مشروع تتمناه، سيثبت الشريك دعمه الكبير في مساعدتك لجهودك على الصعيد المهني، سيتمكن الأشقاء الذين يختلفون بشأن قضية ما من التوصل إلى تفاهم، رحلة قصيرة تثبت أنها مبهجة، لا تأخذ الأمور بسهولة على الصعيد المهني، كل ما تتمناه في المستقبل سوف يسير وفقًا للخطة.

برج الجوزاء

قد يأتي لك عنصر فاخر كنت تريده لفترة طويلة بخصم كبير، الدعم الذي يقدمه الزملاء في الوقت المناسب سيخرجك من الحالة النفسية السيئة، سيساعدك دعم أقربائك وأحبائك على تحقيق المستحيل، سيكون عليك بذل قصارى جهدك لتحقيق أحلامك.

برج السرطان

سيعطي البديل الصحي دفعة إضافية للياقة البدنية، تبدو الأمور على الصعيد المالي أيضًا جيدة جدًا، ستتمكن من معالجة مشكلة في العمل بطريقة مرضية. سيحتاج المتخلفون في الدراسات إلى اللحاق بالركب قبل أن يصبح العبء ثقيلًا للغاية، ستجد نفسك متحكمًا بشكل كامل في شيء كنت تتجنبه سابقًا.

برج الأسد

إن العناية الجيدة بنفسك هي الخطوة الأولى لضمان صحة جيدة، سيتم حل مشكلة خلافية تتعلق بمنافسة لك في العمل لصالحك، جولة عمل في المستقبل القريب بالنسبة للبعض وستكون مثمرة. احترس من الثقة الزائدة على الصعيد المهني.

برج العذراء

اعتماد البدائل الصحية سيضعك بثبات على المسار الصحيح نحو اللياقة البدنية المثالية، تفتح السبل لزيادة كسب المزيد من المال للمغامرين، من المرجح أن يجد رجال الأعمال طرقًا لتعزيز الأرباح، من المرجح أن تقضي وقتًا ممتعًا مع العائلة اليوم، سوف تحتاج إلى الحفاظ على معنوياتك عالية على الصعيد المهني.

برج الميزان

سوف تثبت نصيحة صحية أنها ذات فائدة كبيرة لك، مخطط الثراء السريع سيجلب الأموال، قد يحصل أولئك الذين يعملون في الشركات متعددة الجنسيات على فرصة للسفر إلى الخارج للترقية، أحد أفراد الأسرة الموهوبين يكسب التقدير، يشار إلى بيع عقار أو تأجيره وسيجلب الكثير من المال.

برج العقرب

التكاتف مع منافسك في العمل يمكن أن يعزز الأرباح، سيجد الإخصائيون الاجتماعيون المشاركون في عمل المنظمات غير الحكومية صعوبة في الحصول على الأموال، سيساعدك الجو الهادئ في المنزل على الاسترخاء مع عائلتك.

برج القوس

قد يتمكن أولئك الذين يعملون من أجل قضية اجتماعية من جمع الأموال، قد يحصل بعض أصحاب الأعمال الخاصة على فرصة لإثبات قوتهم، تسير الحياة الأسرية بسلاسة وقد تصبح مصدرًا للفرح والرضا.

برج الجدي

من المرجح أن يؤدي التغيير في الروتين إلى نتائج إيجابية على الصعيد الصحي، يمكن توقع مكاسب غير متوقعة من قبل أولئك الذين يتداولون الأسهم، إن البداية الصغيرة التي تقوم بها في العمل ستؤتي ثمارها في المستقبل القريب، يشار إلى قضاء الوقت مع العائلة وسوف يعزز الشعور المتبادل بالترابط، أولئك الذين يشغلون مناصب مهمة سوف يسيطرون على جميع القرارات المهمة.

برج الدلو

الشفاء التام للمرضى أمر مؤكد، أولئك الذين يتداولون في البورصة سيكونون قادرين على عمل حزمة عمل جيدة، سوف تتحلى بالشجاعة لتسمية الأشياء بأسمائها الحقيقية في العمل، وستفعل ذلك دون إيذاء أي شخص أيضًا.

برج الحوت

لا تدع الخمول وعدم الاهتمام يتغلغلان في مجال عملك، خطط لرحلة ترفيهية الآن، قد تمنح الثناء أو التكريم لأحد أفراد الأسرة، من المرجح أن يمنح أصحاب الصناعات الكبري الشركات الصغيرة فرصة للحصول على أموالهم، الجبهة المالية لا تزال مستقرة.