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الأربعاء 19 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موفدة إكسترا نيوز تنقل شكل الأجواء الصيفية شواطئ الإسكندرية

شواطئ الإسكندرية
شواطئ الإسكندرية

أكدت جاكلين ماهر، موفدة فضائية " إكسترا نيوز"، من الإسكندرية أن هناك إقبال كبير اليوم علي المحافظة وهناك تزاحم على معظم شواطئ الإسكندرية بسبب العطلة الرسمية التي تبدأ من غدًا.


وأضافت موفدة الفضائية، خلال مداخلة لها، أن المحافظة علي استعداد كبير لاستضافة المصطفين و الزوار من مختلف محافظاتالجمهورية، حيث تمتلك المحافظة 64 شاطئ من مختلف المستويات بدءًا من المجاني والسياحي.

وكشفت مراسلة الفضائية، أن اسعار الشواطئ للفرد في الشاطئ العام تبدء من خمسة جنيهات، و ترتفع وصولًا لـ25 جنيها، حيث تعتبر أرخص واجه سياحية في العالم .

 

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