ads
الأربعاء 19 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إيداع المتهم بقتل والدته بكوم حمادة مستشفى الأمراض العقلية

جريدة الدستور

قرر المستشار عمرو عبدالسلام رئيس محكمة كوم حمادة الجزئية بمحافظة البحيرة، تجديد حبس المتهم بقتل والدته 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما قررت ذات المحكمة إيداع المتهم إحدى مستشفيات الأمراض العقلية لمدة 45 يوماً وذلك لبيان مدى قواه العقلية عند ارتكاب الجريمة مع إعداد التقرير بالحالة النفسية للمتهم عقب الانتهاء من الكشف عليه.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد شهدت حادثة بشعة حيث قام شخص مصاب بمرض نفسي بالاعتداء على والدته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، مما أدى إلى وفاتها بعد تعرضها للطعن في الوجه والأذن، وتم التحفظ على جثة الضحية تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى مركز شرطة كوم حمادة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وفور تلقي اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث،  من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث للتحقيق فيه، وتبيّن  للرائد كريم الخولى رئيس مباحث وحدة البحث الجنائي بمركز كوم حمادة أن الضحية هي "عواطف عبد الرسول حسن زايد"، والمتهم هو نجلها المصاب بمرض نفسي يدعى "إبراهيم م.س.ض." ويبلغ من العمر 30 عامًا عاطل، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

وعقب العرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة منذ قليل حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية اللازمة ، وذلك على خلفية قيامة بقتل والدته عن طريق طعنها بسلام ابيض "سكين" حتى فارقت الحياة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

الإجراءات القانونية اللازمة ارتكاب الجريمة البحث الجنائى ب السلاح المستخدم المتهم والسلاح إيداع المتهم بقتل والدته تحرير محضر

الأكثر قراءة

الحكومة تعقد اجتماعها الأسبوعى بالعلمين الجديدة

موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2023 وأبرز مؤشراتها

"الأرصاد" تكشف موعد انكسار الموجة الحارة.. وتقدم نصائح للمواطنين

خطة شاملة للتوطين.. الوزير: لن نستورد أى وحدات متحركة جديدة للمترو أو القطارات

مصدر: نتائج تصحيح امتحانات الثانوية العامة "مبشرة" وأعلى من العام الماضى

رئيس قناة السويس يكشف آخر التطورات بشأن تطوير القطاع الجنوبى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد بهاء الدين شعبان

الصينيون المحدثون: أفكار وتأملات

أحمد الصغير

سيناء.. ومحاولات النصب الجديدة

وائل لطفي

هل تنافس العلمين دبى والرياض؟

ماجد حبته

العالم عند درجة الغليان!

جلال حمام

مصر تعلق آمالًا كبيرة على مستقبل سيناء

حسين دعسة

هل يدخل نتنياهو البيت الأبيض؟

أحمد الصغير

السطو على سيناء.. كيف واجهت مصر«خطط التوطين» الملعونة؟

منى رجب

روشتة للاستقرار فى مواجهة ارتفاع الأسعار

صور

"كارثة حدائق القبة".. مصرع 12 شخصًا بينهم أطفال

حضور كبير بالمؤتمر الصحفى للإعلان عن تفاصيل مهرجان العلمين الجديدة

"نيو علمين".. أجواء مهرجان العلمين الجديدة

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال ينصب حاجزًا عسكريًا على مدخل بلدة دير بلوط

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى المبارك بحماية شرطة الاحتلال

هيئة الأسرى الفلسطينية: الاحتلال يواصل احتجاز جثامين 11 شهيدًا من الأسرى