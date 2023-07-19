إيداع المتهم بقتل والدته بكوم حمادة مستشفى الأمراض العقلية

قرر المستشار عمرو عبدالسلام رئيس محكمة كوم حمادة الجزئية بمحافظة البحيرة، تجديد حبس المتهم بقتل والدته 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما قررت ذات المحكمة إيداع المتهم إحدى مستشفيات الأمراض العقلية لمدة 45 يوماً وذلك لبيان مدى قواه العقلية عند ارتكاب الجريمة مع إعداد التقرير بالحالة النفسية للمتهم عقب الانتهاء من الكشف عليه.

وكانت مدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، قد شهدت حادثة بشعة حيث قام شخص مصاب بمرض نفسي بالاعتداء على والدته باستخدام سلاح أبيض "سكين"، مما أدى إلى وفاتها بعد تعرضها للطعن في الوجه والأذن، وتم التحفظ على جثة الضحية تحت تصرف النيابة العامة في مستشفى مركز شرطة كوم حمادة، وتم تحرير محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفور تلقي اللواء أحمد خلف، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث، من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة وانتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إلى مكان الحادث للتحقيق فيه، وتبيّن للرائد كريم الخولى رئيس مباحث وحدة البحث الجنائي بمركز كوم حمادة أن الضحية هي "عواطف عبد الرسول حسن زايد"، والمتهم هو نجلها المصاب بمرض نفسي يدعى "إبراهيم م.س.ض." ويبلغ من العمر 30 عامًا عاطل، تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم في الحادث.

وعقب العرض على النيابة العامة قرر المستشار محمد سليم وكيل النائب العام برئاسة المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة مركز شرطة كوم حمادة منذ قليل حبس عاطل أربعة أيام على ذمة التحقيقات ويراعى التجديد له في المواعيد القانونية اللازمة ، وذلك على خلفية قيامة بقتل والدته عن طريق طعنها بسلام ابيض "سكين" حتى فارقت الحياة بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.