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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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تحقيقات ومتابعات

تفاصيل أزمة طلاب أبناؤنا في الخارج بالسعودية.. ومطالب بتدخل وزير التعليم

رضا حجازي
رضا حجازي

أعرب عددًا من أولياء أمور الطلاب المصريين بالخارج، والتابعين لمنظومة "أبناؤنا في الخارج" في بيان صحفي لهم صباح اليوم، عن استيائهم الشديد جراء ما حدث معهم خلال العام الدراسي 2021- 2022، مؤكدين على أن أبنائهم الذين يؤدون امتحانات المصريين بالخارج من السعودية تعرضوا لظلم شديد بسبب "السيستيم"، ما تسبب في رسوب نحو 400 طالب وطالبة، لوجود بعض الأعطال في السيستم الخاص برفع كراسة الأنشطة بي دي إف على موقع الوزارة، حيث أنه من المعتمد حسبما أعلنت الوزارة أن يتم رفع كراسة الأنشطة علي موقع الوزارة والا يعتبر الطلاب غياب.

شادي إبراهيم بعطوش، ولي أمر، قال إنهم يعانون بسبب تلك الأزمة التي وضعهم فيها السيستم الخاص بوزارة التعليم لأداء امتحانات "أبناؤنا بالخارج"، والتي تقدم أولياء الأمور بأكثر من شكوى في هذا الصدد للوزارة، إلا أنها تسببت في أزمة للطلاب وكانت سبب رسوبهم، وعلى الرغم من تقديم تقرير فني يثبت أحقية الطلاب في الحصول على الدرجات، إلا أن مسئولي الوزارة لم يعتمدوه على الرغم من معرفة الجميع بأزمة السيستيم ومساعي الوزارة لإتاحة حلول بديلة.

وأضاف شادي عن ما حدث في الواقعة: «رفعنا كراسات الأنشطة، في العام الدراسي 2021/ 2022 زي كل عام دراسي، إحنا مقيمين بالمملكة العربية السعودية، وصورنا الشاشة بعد ما رفعنا كراسة الأنشطة، وعند تقديم الاعتراض من قبلنا ومن قبل 400 طالب»، مشيرًا إلى أنه صدر قرار نجاح لكافة الطلاب، على أن يتم اعتماد نجاح شكوتين أو ثلاثة يوميًا.

وأكد أنه تم رفض شكواهم بحجة أنهم متأخرين ولم يتم معاملتهم أسوة بباقي الطلاب، وبعد رفع شكاوي للمسؤولين بدأ عمل تحقيق والتقرير الفني من الوزارة أثبت أحقية الطلاب في النجاح، وأن هناك خلل فني ضرب سيستيم الوزارة، موضحًا أنه بعد التقرير الفني، تم إحالة الموضوع للشئون القانونية بدلا من صدور قرار بنجاحهم.

وطالب ولي الأمر، بضرورة اعتبار نجاح أبنائه ناجحين في امتحانات عام 2021- 2022، وذلك لأن أزمة السيستم لا علاقة لهم به، فضلًا عن إتاحة الفرصة لهم لدخول امتحانات الدور الثاني هذا العام، لعدم ضياع العام الجديد عليهم 2023، مؤكدًا على أن هناك تقرير فني لدى وزارة التعليم، وكذلك عدة شكاوى رسمية من أولياء الأمور.

كما قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، إتاحة نسخة ورقية من الامتحانات اليومية على المنصة بعد انتهاء الوقت المحدد للامتحانات الإلكترونية، لمنح الفرصة للطالب الذي لم يتمكن من تأدية الامتحانات بشكل إلكترونى خلال الفترة المحددة، القيام بتحميل النسخة الورقية من الامتحان والإجابة عليها وإعادة رفع الإجابة الورقية من خلال المنصة الإلكترونية.

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