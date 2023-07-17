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الإثنين 17 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مدير أمن القاهرة يتفقد موقع عقار حدائق القبة المنهار

اللواء أشرف الجندي
اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية

وصل اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القاهرة، لتفقد ومتابعة جهود فرق الإنقاذ أثناء انتشال الضحايا والمصابين من أسفل عقار حدائق القبة المنهار.

‏وخلال الساعات الماضية بذلت قوات الإنقاذ البري التابعة لإدارة الحماية المدنية بالقاهرة جهوداً مضنية لسرعة انتشال الضحايا والمصابين من أسفل الأنقاض، وتم انتشال 8 جثث من أسفل الأنقاض، وسيدة أخرى تم استخراجها من أسفل الكتل الخرسانية "مصابة".

وتلقت عمليات إطفاء القاهرة، بلاغا صباح اليوم الإثنين، يفيد بانهيار عقار سكني بشارع مكاوي بحدائق القبة، وهرعت قوات الإنقاذ البري التابعة للحماية المدنية بالقاهرة وبعد ساعات من البحث تم انتشال ٨ ضحايا وسيدة أخرى مصابة تم استخراجها من أسفل الأنقاض وتم إخلاء عقارين مجاورين للمنزل المنهار حرصا على أرواح المواطنين.

وأمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بفتح تحقيق عاجل في واقعة انهيار العقار، وكلف النيابة الإدارية للإدارة المحلية القسم الثالث بسرعة مباشرة التحقيقات في الواقعة.

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