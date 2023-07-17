القبض على مالك الطابق الأرضى بعقار حدائق القبة المنهار

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة، القبض على مالك الطابق الأرضي بعقار حدائق القبة المنهار لقيامه بأعمال هدم في الحوائط التي يرجح أنها أحد أسباب الانهيار.

ويكثف رجال المباحث جهودهم للقبض على صاحب العقار.

وكشف مصدر مطلع عن مفاجأة مدوية فى واقعة انهيار عقار حدائق القبة والذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن، وقال المصدر إن العقار صادر له قرار ترميم كامل منذ 31 سنة وتحديدا فى عام 1992 وألزمت مالكه بأعمال ترميم كاملة للعقار بسبب تآكل الجدران.

وارتفع عدد ضحايا عقار حدائق القبة المنهار إلى 8 متوفين، فيما يبحث رجال الإنقاذ البرى عن مفقودين.

وأسفر الحادث عن وفاة كل من محمد.ع، 39 سنة، وشهد. إ، 41 سنة وكريمة. ا 25 سنة، وروجينا. م 4 سنوات، فاطمة. ع، 32 سنة، نسمة. ع، 26 سنة، وعلي. ج، عام واحد، كما أصيب كل من ياسين. م، 9 سنوات، وسارة. ح، واثنان آخران، تم نقلهم لمستشفي الدمرداش لتلقى العلاج.

وتحفظ فريق من رجال مباحث القاهرة على كاميرات المراقبة بمحيط حادث انهيار عقار حدائق القبة الذى أسفر عن وفاة 8 أشخاص حتى الآن.

كما يقوم رجال المباحث بمناقشة شهود العيان والجيران للوقوف على ملابسات الواقعة ويتم فحص تراخيص المنزل ومعرفة أسباب الأنهيار.

وأخلت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، العقارات المحيطة بموقع حادث انهيار عقار حدائق القبة لحين الانتهاء من عمليات الإنقاذ، ويتم فحص المنازل للتأكد من سلامتها وعدم تأثرها من انهيار العقار المجاور، كما تم قطع الكهرباء والغاز عن المنطقة كإجراء احترازي.

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار

عقار حدائق القبة المنهار