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الأحد 16 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ قنا يلتقى رئيس هيئة التأمين الصحى

محافظ قنا
محافظ قنا

استقبل اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتور محمد السيد ضاحي، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، خلال زيارته للمحافظة لمتابعة الخدمات الطبية التي يتم تقديمها للمواطنين من خلال العيادات ومستشفى التأمين الصحي، بحضور الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي بقنا والنائب محمد أحمد الجبلاوي، عضو مجلس النواب.

حيث أثني محافظ قنا، علي جهود الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بهيئة التأمين الصحي في تقديم الخدمات الصحية والعلاجية للمرضى، مؤكدًا تقديم كل سبل الدعم لمنظومة التأمين الصحي، والتي تتحمل العبء الأكبر نظرا لكثافة أعداد المرضى المترددين عليها.

من جانبه وجه الدكتور محمد السيد ضاحي، الشكر لمحافظ قنا على دعمه وتعاونه المستمر مع هيئة التأمين الصحي لإتاحة أكبر عدد من الخدمات الطبية ومد مظلة الحماية الصحية التأمينية لكل المواطنين بمحافظة قنا.

اتخاذ خطوات أشرف الداودي محافظ قنا اشرف الداودي أطقم التمريض أشرف كمال

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