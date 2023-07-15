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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا يتابع نتائج وجهود إزالة التعديات ضمن الموجة الـ 21

إزالة تعديات ومخالفات
إزالة تعديات ومخالفات بناء بمراكز المنيا

تابع اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية بالتعاون مع الجهات المعنية فى تكثيف حملاتها للإزالة الفورية للتعديات على الأراضى الزراعية وأراضي أملاك الدولة والبناء المخالف وذلك ضمن فعاليات المرحلة الثالثة من الموجه الـ ٢١ لإزالة التعديات، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وإشراف ومتابعة اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية .

ففى مركز العدوة أقصي شمال غربي المحافظة، قال أحمد خلف رئيس المركز والمدينة إنه تم إزالة حالتين تعد بالبناء على أرض زراعية خارج الحيز العمرانى بقرية بنى عامر وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأوضح الدكتور سعيد محمد رئيس مركز ومدينة سمالوط شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط ١٨ حالة تعد بالبناء على الأراضى الزراعية منها ١١ حالة بقريتى قلوصنا والتوفيقية وحالة بقرية منقطين وحالة تعد أخرى بقرية أسطال بالإضافة إلى ٥ حالات بحى شرق وشمال المدينة.

وفى مركز مغاغة شمال المحافظة، قال الدكتور محمد حلمي رئيس المركز والمدينة إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شن حملة مكبرة لإزالة التعديات علي أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص أسفرت عن إزالة  ١٠ حالات تعد على أرض زراعية بقرية آبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات ومرتكبيها.

وأشار المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاى قامت بإزالة ٣ حالات تعد منها حالتان بالبناء على أرض زراعية داخل الحيز العمرانى بحى غرب المدينة وحالة بقرية سيلة الشرقية التابعة لمجلس قروى بردنوها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مشيرا إلى استمرار الوحدة المحلية في إزالة كافة أشكال التعديات وملاحقة المتعهدين والمخالفين.

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المنيا إزالة تعديات ومخالفات بناء 4 مراكز بالمنيا مراكز سمالوط ومطاي وبني مزار ومغاغة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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