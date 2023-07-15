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السبت 15 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

ضبط 2000 لتر مواد بترولية وتحرير 398 محضرًا تموينيًا بالمنوفية

مواد بترولية
مواد بترولية

تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية من ضبط 43 شيكارة دقيق بلدي مدعم مخصص للمخابز البلدية بمركزي أشمون والباجور بقصد بيعها بالسوق السوداء والتربح بدون وجه حق، بالإضافة إلى ضبط 10 طن نخالة بدون مستندات ومجهولة المصدر بناحية سملاي و1000 لتر بنزين 80 و1000 لتر سولار بناحية شنشور بأشمون وذلك دون اتباع إجراءات السلامة المهنية والحريق وبهدف بيعها بالسوق السوداء والتربح.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية، بتكثيف الحملات التفتيشية لإحكام الرقابة على الأسواق والمحال العامة وضبط الأسعار والتصدي لكل الممارسات الاحتكارية لحماية المواطنين من التلاعب والغش التجاري.

كما تم ضبط 5 أطنان أسمنت مجهولة المصدر وعدم الإعلان عن الأسعار بالشهداء بقصد البيع بأزيد من الأسعار المتداولة بالأسواق، وتم تحرير محاضر جنح بتلك الوقائع واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال المخالفين تحقيقًا للصالح العام.

جاء ذلك خلال الحملات اليومية المكثفة التي شنتها مديرية التموين والتجارة الداخلية على مدار يومين بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية والأمنية بالمحافظة.

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمحافظة، أن الحملات أسفرت عن تحرير 398 محضرًا تموينيًا بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، تنوع ما بين 181 محضر مخالفات مخابز و217 محضرًا.

من جهته، شدد محافظ المنوفية، رؤساء الوحدات المحلية باستمرار التنسيق مع مديريات التموين والصحة والطب البيطري لإحكام الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.

اتباع اجراءات السلامة إحكام الرقابة علي الأسواق الالتزام التجارة الداخلية إجراءات السلامة

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