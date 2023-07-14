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الجمعة 14 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

انهيار أرضى فى قرية الكرما بالغربية

صورة من الحدث
صورة من الحدث

شهدت قرية الكرما التابعة لدائرة مركز السنطة بمحافظة الغربية انهيارا أرضيا بجوار بيارة الصرف الصحي بقرية الكرمة بجوار مكتب البريد، مما أدى إلى وجود حالة من الخوف بين المواطنين.

وأكد الحاج أحمد عبدالوهاب، من أهالي القرية، أن الهبوط تم اكتشافه عقب صلاة الجمعة، وتمت تغطيته بفروع الأشجار لئلا يسقط فيه أطفال أو دراجات نارية.

وطالب الدكتور طارق راشد رحمي، محافظ الغربية، بسرعة التدخل وحل المشكلة فورًا.

وأشارت الحاجة فردوس عبد الستار من أهالي المنطقة إلى أن الهبوط يبعد عن مكتب البريد حوالي ١٠٠ متر، وأن المواطنين قاموا بالاتصال بالوحدة المحلية ولكن دون جدوى.

انهيار ارضى بجوار بيارة الصرف الصحي بقرية الكرما بالغربية

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