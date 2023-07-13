بعد استخدامها بأوكرانيا.. "القاهرة الإخبارية" تستعرض أبرز معلومات عن صواريخ كورنيت الروسية

أعلن ممثل فريق تطوير نظام الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" الروسي عن نجاح استخدام مجمع التحكم عن بعد "كورجان" لأول مرة في معركة، حيث تم تدمير مخبأ للقوات الأوكرانية في أحد المشاهد العملية للعملية.

وعرضت فضائية القاهرة الإخبارية "فيديوجراف" عن أبرز المعلومات عن منظومة صواريخ كورنيت الروسية.

- معلومات عن منظومة صواريخ كورنيت الروسية

ـ تم استخدامها للمرة الأولى في العملية الروسية بأوكرانيا.

ـ تثبت على متن مركبات مدرعة مزودة بنظام تعقب.

ـ تصيب الأهداف بدقة عالية دون التدخل البشري.

ـ تتعامل مع أكثر من هدف في نفس الوقت.

ـ يتراوح مدى الصاروخ من 150 مترًا إلى 10 كيلومترات.

ـ تستخدم صواريخ موجهة بأشعة الليزر يمكنها مقاومة التشويش.

