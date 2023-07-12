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الأربعاء 12 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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محمد العدوي: "مهرجان العلمين" يؤكد للعالم كله أن هذه هي الجمهورية الجديدة

مهرجان العلمين
مهرجان العلمين

قال محمد العدوي، رئيس تحرير أخبار النجوم، إن مهرجان العلمين هو خطوة مهمة في صناعة الترفيه والتي نحترفها خاصة عندما تكون في كيان واحد ومساحة زمنية واحدة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "العالم علمين"، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن مدينة العلمين هي قطعة خلابة على مساحة مهمة في مصر، مؤكدًا أن لدينا قوة ناعمة في الرياضة والفن والمهرجان يترجم ذلك.

وتابع أننا كنا نحتاج للمهرجان وكل هذه خطوات تؤكد للعالم كله أن هذه هي الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أنه يتوقع زيادة عدد الجمهور عن المستهدف وهو مليون زائر، لأن المنطقة جاذبة جدًا والإعداد للمهرجان بدأ مبكرًا وبصورة متنوعة فهو كرنفال يضم الفن والرياضة وبه أشياء كثيرة تلبي كل الاحتياجات.

العلمين عاصمة الترفيه بمصر

 وتوقع أن يكون مهرجان العلمين حدثًا كبيرًا في مصر وأن تكون العلمين عاصمة الترفيه بمصر، على مدار شهر ونصف والعام المقبل من الممكن أن يكون على مدار الصيف.

محمد العدوي مهرجان العلمين الجمهورية الجديدة صناعة الترفيه كرنفال الجمهور

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