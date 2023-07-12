"البناء والأخشاب" تعقد ندوة عن دور المرأة في مواجهة التغيرات المناخية 

نظمت النقابة العامة للعاملين بالبناء والأخشاب، برئاسة عبد المنعم الجمل، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ندوة بعنوان "دور المرأة في الحد من تأثير التغيرات المناخية".

جاء ذلك بمقر مركز التدريب المهني المتطور التابع للنقابة، بحضور الدكتورة فاتن عرفة، واللواء رأفت الغول، وبمشاركة ممثلات عن اللجان النقابية للعاملين في عدد من شركات قطاع التشييد والبناء.

وتناولت الندوة تأثير التغيرات المناخية والاحتباس الحراري على البيئة، وسبل المواجهة في ضوء توجه الدولة المصرية والمؤتمر العالمي الذي شهدته مدينة شرم الشيخ في العام الماضي " قمة المناخ COP27".

وأكد المشاركون أهمية دور العاملين في الحد من ظاهرة التغيرات المناخية، من خلال التوعية والتثقيف بأهمية توفير الطاقة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر، والحد من الانبعاثات وتقليل التلوث.

وشدد المشاركون على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بمواجهة التلوث البيئي، وتوفير حوافز من شأنها تشجيع الصناعات الصديقة للبيئة والأقل تلوثا، فضلًا عن تنظيم ندوات توعية للعاملين في كافة القطاعات للمساهمة في استكمال جهود مواجهة التغيرات المناخية. وتم الاتفاق خلال الاجتماع على مواصلة عقد الندوات التثقيفية لرفع الوعي لدى جميع العاملين، من أجل الحفاظ على البيئة وتوفير مناخ ملائم للعمل والإنتاج بعيدا عن التلوث الذي يكون له آثار بيئة كبيرة.