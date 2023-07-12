جمال بيومي يكشف الآثار الإيجابية لتنفيذ برنامج الطروحات الحكومية

قال السفير جمال بيومي الأمين العام للمستثمرين العرب، إن جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة العائد الدولاري يعد أحد أهم الأهداف الاقتصادية للدول.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ “الدستور”، أنه من بين الوسائل التي يمكن أن تستخدمها الحكومات لتحقيق هذه الأهداف هو تنفيذ برامج الطروحات الحكومية.

وأوضح أن الآثار الإيجابية لبرنامج الطروحات الحكومية في مصر على جذب الاستثمار الأجنبي وزيادة العائد الدولاري تتمثل في التالي

1. تعزيز الثقة:

تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يعزز الثقة في الاقتصاد المصري ويعكس التزام الحكومة بتعزيز المناخ الاستثماري.. عندما تقوم الحكومة بعرض فرص استثمارية على المستثمرين الأجانب، فإنها تشير إلى استعدادها للتعاون معهم وتقديم الضمانات اللازمة لحماية استثماراتهم.

2. جذب رؤوس الأموال:

برنامج الطروحات الحكومية يسهم في جذب رؤوس الأموال من الخارج. من خلال عرض فرص استثمارية مثيرة ومشاريع جذابة، يتمكن البرنامج من جذب المستثمرين الأجانب الذين يسعون لتحقيق عوائد مرتفعة على استثماراتهم. تدفق رؤوس الأموال الأجنبية يعزز الاقتصاد المصري ويساهم في توفير فرص عمل جديدة وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين.

3. تحفيز النمو الاقتصادي:

بفضل برنامج الطروحات الحكومية، يمكن تحفيز النمو الاقتصادي في مصر.. عندما يتم استقطاب الاستثمارات الأجنبية، يتم توفير رأس المال اللازم لتنفيذ المشاريع الكبيرة وتطوير البنية التحتية. هذا يعزز الإنتاجية ويخلق فرص عمل جديدة للمواطنين. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن يؤدي النمو الاقتصادي إلى زيادة الإيرادات الحكومية من الضرائب والرسوم، مما يعزز العائد الدولاري ويسهم في تحقيق التوازن المالي.

4. تحسين التكنولوجيا والابتكار:

عندما يستثمر المستثمرون الأجانب في مصر، فإنهم يجلبون معهم تكنولوجيا وخبرات جديدة. يمكن أن تساهم هذه التحسينات في تعزيز القطاعات الصناعية والخدمية، وتعزيز التنافسية في السوق العالمية.. بالإضافة إلى ذلك يمكن أن يؤدي التركيز على الابتكار والبحث والتطوير إلى تنويع الاقتصاد المصري وتعزيز قدرته على تحقيق نمو مستدام.

5. تنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية:

تأثير برنامج الطروحات الحكومية يتجاوز جذب الاستثمار الأجنبي، حيث يمكن أن يساهم في تنشيط القطاعات الاقتصادية المحلية.. عندما يتم تنفيذ المشاريع الكبيرة، فإنها تحتاج إلى العديد من الخدمات والمواد المحلية، مما يعزز الطلب المحلي.