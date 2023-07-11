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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الغربية: المرحلة الأولى من"حياة كريمة" أوشكت على الانتهاء

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أكد الدكتور مهندس أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، أن مشروعات المرحلة الأولى بالمبادرة الرئاسية حياة كريمة، والتي استهدفت قرى مركز زفتي، أوشكت علي الانتهاء، وأن الأعمال الجارية هى وضع الرتوش واللمسات الأخيرة، تزامنًا مع الاستعدادات لانطلاق المرحلة الثانية بقرى المحلة الكبرى وقطور وبسيون.

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وأضاف نائب المحافظ، أن مشروعات الأسواق النموذجية بقرى سندبسط وتفهنا العزب، وكذلك مشروعات الحماية المدنية بقرى سندبسط، الغريب، تفهنا العزب وسنبو الكبرى والموقف النموذجي بقرية سنبو الكبرى، جميعها تخطت نسبة الأعمال فيها الـ95% وباق أيام قليلة علي الاستلام النهائي.

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وقال عطا، إن قري مركز زفتى تشهد في هذه المرحلة من حياة كريمة، تنفيذ 21 مشروعًا من مشروعات التنمية المحلية بقيمة 99.5 مليون جنيه تم نهوها بنسبة 80% وجار الانتهاء من باقي المشروعات قبيل انتهاء المرحلة الأولى.

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وأضاف أن المسئولين بالمحافظة ومجالس المدن يقومون بالجولات الميدانية والاجتماعات الدورية من أجل الوقوف الفعلي على نسب التنفيذ ووضع كافة الحلول التي تضمن سرعة نهو الأعمال المتبقية في المبادرة قبل البدء الفعلي في المرحلة الثانية.

كما أعلنت محافظة الغربية عن الانتهاء من بناء وتطوير ورفع كفاءة ٨ وحدات إسعاف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتطوير الريف المصري بقرى مركز زفتى، وذلك بإجمالي تكلفة ١٨ مليون جنيه.

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يذكر أن المشروع القومي "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصري هو مشروع القرن، والذي قام الرئيس عبدالفتاح السيسي بتدشينه كمبادرة رئاسية في بداية عام 2019 وتحول إلى مشروع قومي في بداية عام 2021، حيث يتم تنفيذ 876 مشروعًا داخل (54) قرية و(88) تابعًا في مركز زفتى بتكلفة إجمالية 4 مليارات جنيه.

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