أبرز المعلومات حول المرحلة الأولى من العلمين الجديدة (فيديوجراف)
استعرضت فضائية "إكسترانيوز"، أهم المعلومات عن المرحلة الأولى في مدينة العلمين الجديدة:
- إقامة المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان.
- تشمل عدد 18 برجًا شاطئيًا بإجمالي 6032 وحدة و10 أبراج.
- تضم عمارات "الداون تاون" والحي اللاتيني على مساحة 404 فدان.
- تضم كمبوند 700 فدان وإسكان مميز بعدد 1920 وحدة.
- تضم 4096 وحدة سكن مصر والممشى السياحي بطول 7 كم.
- تضم المنطقة الترفيهية الشاطئية والمدينة التراثية على مساحة 260 فدان.
- تضم الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري.
- تشمل جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.