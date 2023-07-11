أبرز المعلومات حول المرحلة الأولى من العلمين الجديدة (فيديوجراف)

استعرضت فضائية "إكسترانيوز"، أهم المعلومات عن المرحلة الأولى في مدينة العلمين الجديدة:

- إقامة المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان.

- تشمل عدد 18 برجًا شاطئيًا بإجمالي 6032 وحدة و10 أبراج.

- تضم عمارات "الداون تاون" والحي اللاتيني على مساحة 404 فدان.

- تضم كمبوند 700 فدان وإسكان مميز بعدد 1920 وحدة.

- تضم 4096 وحدة سكن مصر والممشى السياحي بطول 7 كم.

- تضم المنطقة الترفيهية الشاطئية والمدينة التراثية على مساحة 260 فدان.

- تضم الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري.

- تشمل جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.