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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أبرز المعلومات حول المرحلة الأولى من العلمين الجديدة (فيديوجراف)

العلمين الجديدة
العلمين الجديدة

استعرضت فضائية "إكسترانيوز"، أهم المعلومات عن المرحلة الأولى في مدينة العلمين الجديدة:
- إقامة المرحلة الأولى من المدينة على مساحة 14 ألف فدان.
- تشمل عدد 18 برجًا شاطئيًا بإجمالي 6032 وحدة و10 أبراج.
- تضم عمارات "الداون تاون" والحي اللاتيني على مساحة 404 فدان.
- تضم كمبوند 700 فدان وإسكان مميز بعدد 1920 وحدة.
- تضم 4096 وحدة سكن مصر والممشى السياحي بطول 7 كم.
- تضم المنطقة الترفيهية الشاطئية والمدينة التراثية على مساحة 260 فدان.
- تضم الأكاديمية العربية لعلوم التكنولوجيا والنقل البحري.
- تشمل جامعة العلمين الدولية للعلوم والتكنولوجيا.

 

 

 

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