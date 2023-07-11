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الثلاثاء 11 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

ضبط 7 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط

حملات أمنية
حملات أمنية

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط، فارسكور، الزرقا وأقسام شرطة أول وثان دمياط ، دمياط الجديدة، رأس البر.

وأسفرت جهودها عن تحقيق عن ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، فردين محلى، عدد من الطلقات بحوزة 7 متهمين "لهم معلومات جنائية.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.

ضبط حملة أمنية دمياط الجديدة مخدر البانجو مخدر الحشيش قطاع الأمن العام

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