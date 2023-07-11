ضبط 7 قضايا مخدرات في حملات أمنية بدمياط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن دمياط حملة أمنية استهدفت دوائر مراكز شرطة دمياط، فارسكور، الزرقا وأقسام شرطة أول وثان دمياط ، دمياط الجديدة، رأس البر.



وأسفرت جهودها عن تحقيق عن ضبط 7 قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة، بإجمالى مضبوطات كمية من مخدر الحشيش وزنت 10,500 كيلو جرام، كمية من مخدر البانجو وزنت 6 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيدرو وزنت 12 كيلو جرام، كمية من مخدر الهيروين، فردين محلى، عدد من الطلقات بحوزة 7 متهمين "لهم معلومات جنائية.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.