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الإثنين 10 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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طنطا تحصد المركز الثانى على مستوى الجامعات فى "محو الأمية"

الدكتور محمود ذكي
الدكتور محمود ذكي

كشف الدكتور محمود ذكي، رئيس جامعة طنطا، عن تفاصيل حصول الجامعة على المركز الثاني على مستوى الجامعات في "محو الأمية".

قال "ذكي" خلال مداخلة هاتفية لفضائية «إكسترا نيوز» إن جامعة طنطا لها دور مجتمعي مهم جدا وتلعب دورا كبيرا كاستشاري للمجتمع المدني، وفى نفس الوقت داعم لأبنائها الطلاب فى كل بقاع مصر المنتشر بها أكثر من 27 جامعة حكومية، موضحا أن الجامعة تلعب دورا كبيرا فى الصحة والتعليم ودعم مبادرة حياة كريمة أو المشروع القومي لمحو الأمية.

وأضاف رئيس جامعة طنطا أن المشروع القومي لمحو الأمية مشروع جاء بمبادرة رئاسية منذ سنوات قليلة، لافتا إلى أن هذا المشروع يتقدم بشكل كبير جدا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، والجامعات تلعب دورا كبيرا جدا فى هذا الإطار، من خلال مشاركة الطلاب فى محو أمية المواطنين المصريين الذين لم يتلقوا قدرا من التعليم لمحو هذه الأمية خلال سنوات حياتهم السابقة.

اكسترا نيو الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا المشروع القومي دعم مبادرة حياة كريمة مبادرة رئاسية لمجتمع المدني

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