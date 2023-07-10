تقرير: مانشستر يونايتد يقترب من إنهاء صفقة أونانا

أفادت تقارير صحفية أن إدارة نادي مانشستر يونايتد الانجليزي ستبدأ مرحلة جديدة من التفاوض على ضم الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى فريق إنتر الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وبات أندريه أونانا قريبًا من الانضمام لصفوف مانشستر يونايتد خلال الانتقالات الجارية لتدعيم مركز حراسة المرمى وتعويض رحيل الإسباني ديفيد دي خيا.

ووفقًا لما ذكره فابريزيو رومانو، صحفي سكاي سبورتس والمختص بالانتقالات، فإن مانشستر يونايتد سيبدأ مرحلة جديدة من المفاوضات مع إنتر للاتفاق على قيمة صفقة التعاقد مع أونانا.

ومن المتوقع أن يتوصل الطرفان لاتفاق بشأن انتقال أونانا ليونايتد وإنهاء الصفقة نهاية الأسبوع الجاري.

وأعلن ديفيد دي خيا، حارس مرمى مانشستر يونايتد رحيله بشكل رسمي عن صفوف الفريق بعد 11 سنة قضاها مع النادي.

ويرغب يونايتد في ضم اللاعب للفترة الإعدادية قبل الموسم الجديد، والتي سيسافر النادي لخوضها يوم 18 يوليو الجاري.