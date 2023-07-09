أستاذ آثار: المشروعات القومية الحالية تجمع بين الأصالة والمعاصرة (فيديو)

قال الدكتور محمد حمزة الحداد، أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق، إن المشروعات القومية الحالية تجمع بين الأصالة والمعاصرة، مشددًا على أن الجهات التنفيذية يجب عليها أن تعي أوامر وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي جيدًا، لأنه درس التجربة التاريخية بحق ويعرف المراحل الكبرى التي مرت على مصر بصفة عامة.

وأضاف "الحداد"، خلال لقائه ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على قناة مصر الأولى، اليوم الأحد، أن الرئيس السيسي يعرف الاتجاهات العالمية التي تحاول تشويه تاريخ مصر مثل الأفروسنتريك وعلم الآثار التوراتي، معقبًا: "يجب أن نتصدى لكل تلك الحركات من خلال الإعلام والندوات وورش العمل، وأن تضطلع وزارة الثقافة بدورها في هذا الاتجاه".

- القاهرة الحالية رابع عاصمة إسلامية في مصر

وأكد أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق أن القاهرة الحالية رابع عاصمة إسلامية في مصر، فقد كانت العاصمة الأولى هي الفسطاط، والثانية هي العسكر، والثالثة هي القطائع.

وأشار أستاذ الآثار والحضارة والفن الإسلامي وعميد كلية الآثار ومساعد رئيس جامعة القاهرة السابق إلى أن القاهرة التاريخية إن أضيف لها القاهرة الكبرى وتشمل الجيزة والقليوبية، وهناك حضارة المعادي وحضارة حلوان منذ عصور ما قبل التاريخ، كما أن كل فلاسفة وحكماء الإغريق تعلموا في جامعة أونو القديمة "عين شمس".