مانشستر يونايتد يقترب من ضم "أونانا" خلال الميركاتو الصيفى

كشفت تقارير صحفية إنجليزية، عن أن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، بات على بعد خطوات قليلة من إبرام التعاقد مع الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن مباحثات مكثفة تجرى حاليًا بين كلا الناديين من أجل إنهاء صفقة انتقال أونانا إلى "الشياطين الحمر".

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن تبلغ صفقة انتقال أونانا إلى مانشستر يونايتد، 43 مليون جنيه إسترليني، مشيرة إلى أنه من المحتمل أن تنتهي الصفقة بحلول الأسبوع المقبل، مؤكدة في الوقت ذاته، أن النادي الإنجليزي يتناقش مع الحارس الكاميروني بشأن الشروط الشخصية للعقد والتي لن تسبب أي مشاكل بالنسبة للجانبين.

وأكدت "ديلي ميل" أن الهولندي إريك تن هاج، حريص على العمل مع حارس أياكس السابق مرة أخرى، بعد أن قرر أن الوقت قد حان ليحل أونانا محل الإسباني ديفيد دي خيا الذي ظل الحارس الأساسي لمانشستر يونايتد، لمدة 12 عامًا.

وانتهى عقد دي خيا مع "يونايتد" بنهاية يونيو الماضي، ومن غير المرجح أن يعود مجددًا لفريق "الشياطين الحمر"، بينما قام النادي بالفعل بتمديد عقد توم هيتون لمدة 12 شهرًا للإبقاء على الحارس المخضرم احتياطيًا لموسم آخر.

بينما من المرجح أن يفتح وصول أونانا الباب أمام دين هندرسون للانضمام إلى نوتنجهام فورست، في صفقة انتقال دائمة تصل قيمتها إلى 20 مليون جنيه إسترليني.