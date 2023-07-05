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الأربعاء 05 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

رسميًا.. باريس سان جيرمان يعلن رحيل كريستوف جالتييه

كريستوف جالتييه
كريستوف جالتييه

أعلن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم الأربعاء، عن رحيل كريستوف جالتييه عن منصبه كمدير فني للفريق الأول.

وأصدر النادي الفرنسي بيانًا رسميًا، عبر حسابه على "تويتر"، أكد خلاله رحيل كريستوف جالتييه عن منصبه كمدير فني للفريق الأول بشكل نهائي بعد موسم واحد فقط.

وأضاف نادي باريس سان جيرمان في بيانه، أنه توصل لاتفاق مع جالتييه بفسخ العقد بينهما بالتراضي.

وأكد النادي الفرنسي على احترامه وتقديره للمدرب الذي كان ملتزمًا تمامًا خلال عمله مع الفريق في الموسم الماضي.

وأشارت التقارير الصحفية إلى اقتراب إدارة باريس سان جيرمان من الإعلان عن هوية المدرب الجديد خلال الساعات القليلة المقبلة، والذي من المتوقع أن يكون لويس إنريكي، مدرب منتخب إسبانيا السابق.

وكان كريستوف جالتييه قد تولى مسئولية تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في الموسم المنصرم 2022-2023، وتحديدًا يوم 5 يوليو 2022.

وأنهى جالتييه الموسم الماضي مع فريق باريس سان جيرمان بالتتويج بلقب الدوري الفرنسي، بعد تصدر جدول ترتيب المسابقة برصيد 85 نقطة، متفوقًا على لانس صاحب الوصافة بفارق نقطة واحدة فقط، بالإضافة إلى التتويج بكأس السوبر الفرنسي على حساب نانت.

يأتي ذلك في أعقاب الاتهامات الموجهة ضد كريستوف جالتييه بالعنصرية والتمييز لصالح بعض اللاعبين، خلال فترة تدريبه لفريقه السابق نيس.

ورغم نفي كريستوف جالتييه لكل ما تردد من الاتهامات الموجهة ضده، ولكن صدر قرار بإحالته إلى المحكمة في شهر ديسمبر المقبل.

باريس سان جيرمان كريستوف جالتييه جالتييه الدوري الفرنسي كأس السوبر الفرنسي لويس انريكي

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