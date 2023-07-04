المعهد القومي للجودة: تنفيذ 321 دبلومة وبرنامج تدريبي لـ8084 متدربا

حققت وزارة التجارة والصناعة تطورًا ملموسًا خلال الـ9 سنوات الماضية منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئاسة الجمهورية عام 2014، حيث أولت الحكومة المصرية بدعم وتوجيهات من القيادة السياسية اهتماماً غير مسبوق بتطوير القطاعات الصناعية وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومى وقاطرة التنمية الاقتصادية الشاملة في مصر.

وجائت أبرز إنجازات الوزارة في قطاع المعهد القومي للجودة:

- تنفيذ 321 دبلومة وبرنامج تدريبي لـ 8084 متدرب فى مجالات الجودة المختلفة.

- تنفيذ برامج تفاعلية عبر خاصية الفيديو كونفرانس للمواصفات القياسية (نظم إدارة الجودة – الابتكار- الحوكمة).

- تأهيل وإعداد انظمة الجودة لعدد 62 شركة لحصولهم على شهادات الأيزو طبقاً للمواصفات الدولية.

- مراجعة نظم الجودة لـ 284 منشأة صناعية.

- إصدار 294 شهادة صلاحية لعدد 291 جهة تأهيل/ تدريب ومراكز تدريب.

- اعتماد 76 مقرر تدريبي في مجال الجودة.

- تقديم برامج مؤهلة للحصول على رخصة مزاولة المهنة في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية حصل عليها 859 متدربًا.

- إصدار 191 رخصة مزاولة مهنة في مجالات الجودة ونظم الإدارة الدولية لمسميات (استشاري جودة -مدير جودة أخصائي مراقبة وتوكيد الجودة).

- إطلاق الجائزة القومية للتميز في القطاعات الغذائية والنسيجية والبتروكيماوية وفازت بها 3 شركات تم تصعيدها للجائزة العربية للجودة وفازت بالمراكز الأولى في هذه الجائزة المقدمة من المنظمة العربية للتنمية الصناعية والتعدين وفوز الشركات المصرية بهذه الجوائز يعد شهادة دولية تؤكد التزام الصناعة المصرية بتطبيق معايير الجودة العالمية.

- إبرام 50 بروتوكول تعاون و66 عقدا في مجالات الجودة المختلفة مع الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية المحلية والعالمية في الدراسات والبحوث ومنح الدبلومات التخصصية والشهادات العلمية التخصصية المعادلة.

- إجراء 531 دراسة للجهات طالبة اقامة المؤتمرات تحت رعاية رئيس الجمهورية ودولة رئيس مجلس الوزراء ووزير التجارة والصناعة.

- اعتماد 18 مجموعة من مزاولة مهنة جودة تأهيل ورعاية ذوي الاعاقة تضمنت إصدار 274 رخصة مزاولة مهنة في هذا المجال.

