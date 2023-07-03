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الإثنين 03 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

تجاعيد باهتة.. كيف يمكن أن يضر السكر بصحة بشرتك؟

تناول الأطعمة
تناول الأطعمة

لا تنتج مشاكل الجلد فقط عن الحساسية أو الطقس أو الأمراض، حيث  تؤثر التغذية إلى حد كبير على بشرتك وبالتالي على مظهرك كلما تأكل بشكل أفضل ، كلما كان مظهرك أفضل وتحتاج إلى مكياج أقل لإخفاء عيوبك.

 أثناء تناول الأطعمة الغنية بالعناصر الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن والبروتينات يمكن أن تعمل العجائب على بشرتك وتجعلها لامعة، فإن تناول الأطعمة الغنية بالسكر يمكن أن يؤدي إلى عكس ذلك، كما أن الإفراط في تناول الأطعمة المليئة بالسكر يمكن أن يسبب الالتهاب وقد يعاني المرء من حب الشباب والبثور والجلد التالف ويمكن أن تزيد أسنانك الحلوة من التجاعيد بسرعة وتؤدي إلى ترهل الجلد. 

يمكن أن يساهم استهلاك الخضروات الطازجة والفواكه وماء جوز الهند والأسماك والفواكه الحمضية والسبانخ والمكسرات والبذور والمأكولات البحرية أيضًا في صحة الجلد.

فيما يلي 3 أسباب تجعل استهلاك السكر يضر بشرتك:

الالتهابات وحب الشباب

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى زيادة الالتهابات في الجسم التي يمكن أن تظهر على شكل حب الشباب على الجلد. يمكن أن يؤدي تناول كميات كبيرة من السكر إلى ارتفاع مستويات الأنسولين، ما يؤدي إلى إنتاج الدهون الزائدة، وانسداد المسام ونمو البكتيريا المسببة لحب الشباب.

يزيد من التجاعيد والترهلات

يمكن أن يعزز السكر عملية تسمى glycation ، حيث ترتبط جزيئات السكر بألياف الكولاجين والإيلاستين في الجلد، ما يجعله أقل مرونة وأكثر عرضة للتجاعيد ويسبب الشيخوخة المبكرة يتم زيادة تكوين المنتجات النهائية المتقدمة للجليكيشن (AGEs) من خلال زيادة الأنسولين. يمكن لهذه العوامل العمرية أن تلحق الضرر بألياف الكولاجين والإيلاستين ، مما يؤدي إلى فقدان مرونة الجلد وزيادة التجاعيد والترهل.

زيادة إفراز الدهون

يمكن أن يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر إلى زيادة سريعة في مستويات السكر في الدم ، ما يؤدي إلى زيادة إنتاج الأنسولين يمكن أن تحفز مستويات الأنسولين المرتفعة الغدد الدهنية على إنتاج المزيد من الدهون. يمكن أن يسهم هذا الدهن الزائد في البشرة الدهنية وربما انسداد المسام، ما يزيد من احتمالية ظهور حب الشباب أو الجلد المتعب والباهت.

النظام الغذائي السيئ ارتفاع مستويات الكوليسترول بصحة بشرتك مشاكل الجلد فقط عن الحساسية أثناء تناول الأطعمة الغنية تناول الأطعمة المليئة بالسكر استهلاك الخضروات الطازجة والفواكه 3 أسباب تجعل استهلاك السكر يضر بشرتك الالتهابات وحب الشباب

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