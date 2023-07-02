ads
الأحد 02 يوليو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

افتتاح كنيسة "الأنبا موسى" بالفيوم.. أبرز فعاليات الأرثوذكسية اليوم

الكنيسة
الكنيسة

صلى الأنبا أبرآم، مطران ورئيس أديرة الفيوم، قداس افتتاح كنيسة القديس القوي الأنبا موسى بالفيوم الجديدة شارك صلوات القداس الذي تلاه الأنبا صليب أسقف إيبارشية ميت غمر ودقادوس والنائب البابوي لإيبارشية المنصورة وعدد كبير من آباء كهنة الفيوم وعدد من آباء رهبان دير رئيس الملائكة غبريال بجبل النقلون.

حضر للتهنئة عدد من نواب البرلمان وممثلي الأحزاب السياسية وقيادات جهاز مدينة الفيوم الجديدة.

وعقب صلاة الصلح رسم نيافته ٦٠ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس للخدمة بالكنيسة.

وفي كلمته في عظة القداس شكر نيافة الأنبا أبرآم، الرئيس عبد الفتاح السيسي لحرصه على بناء جامع وكنيسة في كل مجتمع عمراني جديدة، وشكر كذلك قداسة البابا تواضروس الثاني على متابعته لموضوع بناء الكنيسة، وكافة أمورها، ولمحافظ الفيوم وجميع القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ولشركاء الوطن المسلمين على روحهم الطيبة وتقديم التهنئة بافتتاح الكنيسة، كما شكر الاستشاريين والمهندسين والفنيين القائمين على العمل بالكنيسة.

وعقب القداس قدم كورال آڤا موسى عدد من الترانيم والألحان الكنسية.

اسة البابا تواضروس الثاني أبناء الكنيسة أديرة الفيوم أسقف إيبارشية ئيس عبد الفتاح السيسي الأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم البابا تواضروس الأنبا ابرآم مطران

الأكثر قراءة

إصابة شريف مدكور بفيروس كورونا بعد عودته من الحج

تركا رضيعًا.. تفاصيل وفاة زوجين انهار بهما المنزل في المنوفية

تقرير دولي: 73 مليون شخص في إفريقيا يعانون من انعدام الأمن الغذائي

خالد محجوب: تلقيت تهديدات بالقتل بسبب قضية اقتحام السجون مفادها «خلى بالك من ولادك»

انخفاض أسعار الذهب اليوم فى التعاملات المسائية

هرب من الحر فمات غريقًا.. انتشال جثة طالب من "نيل قوص" بقنا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

الثالث من يوليو

محمود خليل

وزير "مملكة الشعر"

لواء.حمدى البطران

أمريكا.. وثورة 30 يونيو 2013

أحمد غنام

حكايتى مع 30 يونيو

د.أحمد الخميسى

صيد الأفراح الصغيرة

ماجد حبته

أسبوع الخسائر السويدية

حسين دعسة

انفلات الشارع الفرنسى.. نحو الهمجية الاستعمارية المشتركة!

مؤمن المحمدي

الدورى السعودى على فين؟

صور

لأول مرة.. العياط تنتزع السوبر الأفريقي من اتحاد السنغال (صور)

العيد فرحة: "مصر بتعيّد"

احتفالات رابع أيام عيد الأضحى في القناطر الخيرية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل مستمرة فى تنفيذ محاولاتها لإخراج القدس من دائرة المفاوضات

سماع أصوات انفجارات فى جميع أنحاء القدس المحتلة

سوريا تتصدى لضربة إسرائيلية وسقوط صاروخ فى النقب