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الأحد 02 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ذكرى 3 يوليو.. وزيرة الهجرة: استعدت الإحساس بعظمة وفخر مصر

سها جندى
سها جندى

وصفت السفيرة سها جندى، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، يومى ٢ و٣ يوليو بأنهما من أجمل أيام الوطن، تجمع فيهما المصريون لاستعادة بلدهم. وأضافت الوزيرة، لـ«الدستور»: «كنت أعمل فى هذه الفترة نائبًا لمساعد وزير الخارجية لشئون أمريكا الشمالية، لكنى عدت إلى مصر فى هذه الأيام، وفى هذين اليومين كنت أظل فى العمل خلال الصباح، وفى الليل أكون مع المتظاهرين فى الشارع أمام الاتحادية». واستكملت: «بالتأكيد إحساس يوم ٣/٧ لا يوصف، وأحاول استعادة هذه اللحظات لكنى لا أستطيع من عظمتها، فلأول مرة منذ سنوات نلمح ضوءًا فى آخر النفق». وتابعت: «قبلها كنت أنام وأقوم وأنا أشعر بثقل على قلبى، وأن الأمل معدوم، مش عارفة المستقبل بكرة جاى بإيه، لكن فى يوم ٣ يوليو أول مرة أستعيد الإحساس بعظمة وفخر مصر». وقالت: «الدولة دى عظيمة.. بأهلها وبقيادتها.. رجعت لنا الأمل اللى كان ضاع، استعدنا الإحساس بالحرية فقد كنا مكبلين من أيدينا وأرجلنا، وهناك حجر ثقيل على قلوبنا، وكل هذه الأغلال كأنها فتحت مرة واحدة، كأننا كنا فى غرفة مظلمة دخلها النور من غير مقدمات، بمفاجأة رائعة ورهيبة». واستكملت: «شعور لا يوصف وإحساس بأن مصر رجعت لنا، وأننا رجعنا عظماء زى ما المفروض نكون وزى ما كنا طول عمرنا.. رجعنا وإحنا حاسين بإن إحنا نستاهل ونستحق».

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