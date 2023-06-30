هبة مجدى: خطوة المسرح كانت مع الدكتور يحيى الفخرانى ومش بحب أعمل ألبومات

قالت الفنانة هبة مجدي، إنها لا تحب عمل ألبومات، وإنها لا تستطيع أن تقف تغني أربع ساعات متواصلة، فهناك متخصصون في ذلك.

وأضافت هبة مجدي خلال لقائها ببرنامج "مساء dmc" الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري، عبر فضائية dmc، أنها في بداية عملها بالمسرح كانت مع الدكتور يحيى الفخراني في مسرحية "ليلة من ألف ليلة" وهي مسرحية غنائية لم تكن سهلة أبدًا، لافتة إلى أن المسرح الغنائي كانت تدرسه في معهد الموسيقى العربية، حيث إنها خريجة آداب دراما ونقد مسرحي، كما كانت تدرس في معهد الموسيقى العربية.

وتابعت: "كنت أدرس الغناء المسرحي "ليلة من ألف ليلة" في المعهد قبل خمس سنوات، ومن ثم تعرفت على الدكتور يحيى الفخراني في المسرح القومي عام 2015، وعلمت بأنه سيقدم مسرحية اسمها "ليلة من ألف ليلة" لشهرزاد وكارم محمود، وقد درست هذه المسرحية كغناء، شعرت بأن هذا هو الوقت الذي من المفترض أن أقف فيه على المسرح".