الزراعة: ذبح نحو 8700 أضحية بالمجازر واستقبلنا 34 شكوى

واصلت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، العمل بكافة القطاعات الخدمية والإنتاجية التابعة لها، على مستوى الجمهورية، فضلًا عن غرفة العمليات المركزية والغرف الفرعية بالإدارات، تنفيذًا لتكليفات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع أي شكاوى أو مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج، المنسق الإعلامي للوزارة، إن إجمالي عدد الاستفسارات التي وردت إلى غرفة العمليات المركزية بالوزارة من خلال الخط الساخن أو خدمة الواتس آب ومواقع التواصل الاجتماعي، بلغت خلال الأيام الثلاثة الأولى للإجازة حوالي 182 استفسارًا، فضلًا عن 67 شكوى، حيث تلقت الغرفة اليوم، ثاني أيام عيد الأضحى 82 استفسارًا، و34 شكوى تم التفاعل مع جميعها.

وأشار إلى أن إجمالي عدد الأضاحي والتي استقبلتها المجازر الحكومية خلال أول وثاني أيام عيد الأضحى بلغ حتى الآن 18 ألفًا و434 أضحية، تم ذبحها تحت الإشراف البيطري الكامل من أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتًا إلى أن اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك، شهد ذبح 8734 أضحية، بالمجازر الحكومية.

وفي سياق متصل، أكد الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، استمرار عمليات المرور والمتابعة الميدانية، بمديريات الإصلاح الزراعي بالمحافظات المختلفة، فضلًا عن استمرار المتابعة من خلال غرفة العمليات الفرعية المُشكلة بالهيئة، لمتابعة الأعمال بالمديريات والإدارات، فضلًا عن تلقى الشكاوى والبلاغات من غرفة العمليات المركزية والتفاعل معها، وإنجازها.

وأكد الدكتور أحمد العطار، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي، استمرار رجال الحجر الزراعي في المواقع المختلفة في العمل خلال أيام عيد الأضحى المبارك، لإنهاء إجراءات التصدير وخدمة المصدرين والصادرات الزراعية المصرية وكذلك فحص السلع الغذائية الأساسية الواردة من الخارج، لافتًا إلى أنه يتم العمل- ليل نهار- وفي كل الظروف والأعياد والإجازات الرسمية، حيث واصلت إدارة الحجر بمطار القاهرة وقرية البضائع عمليات الفحص وإنهاء الإجراءات الخاصة بالصادرات والواردات الزراعية.

من ناحيته أشار المهندس أحمد ياسين رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي، إلى استمرار متابعة غرفة العمليات بالإدارة، أعمال مشرفي ومهندسي الحماية بالمحافظات، والمرور الدائم على الأحواض، لمنع أي حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وإزالتها على الفور فضلًا عن التفاعل مع البلاغات التي ترد من غرفة العمليات المركزية بالوزارة، من المواطنين، والتأكد منها، واتخاذ اللازم حيالها، من خلال توجيه أقسام الحماية بالمديريات والإدارات الزراعية، فضلًا عن الجولات والزيارات الميدانية التي يقوم بها قيادات الإدارة المركزية لحماية الأراضي ومديري الإدارات بالمحافظات المختلفة.

من جهتها كشفت أيضًا الدكتورة هند عبداللاه، مدير المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن أنه تم خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك إصدار 400 شهادة بنتائج تحليل العينات التي تم استلامها من العملاء، لافتة إلى استمرار أعمال استقبال العينات، وأعمال التطوير والصيانة بالمعمل خلال أيام الإجازة، في الوقت الذي يستمر فيه أيضًا العمل الخدمي.

وفي ذات السياق، أعلن الدكتور شكر عبدالسلام، مدير المعمل المركزي للمبيدات، عن أنه تم من خلال المعمل، فحص حوالي 300 عينة للصادرات الزراعية والغذاء الوارد، وذلك خلال ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.