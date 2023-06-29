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الخميس 29 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: مانشستر يونايتد لم يحسم مستقبل دى خيا بعد مع الفريق

دي خيا
دي خيا

لم يحسم نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، حتى الآن موقف حارس مرماه الإسباني ديفيد دي خيا بالاستمرار أو الرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وينتهي عقد دي خيا مع الشياطين هذا الصيف، وسط تقارير متناقضة تشير إلى اقتراب تجديد عقده وفي نفس الوقت رحيله.

وكشفت صحيفة "مانشستر إيفنينج"، عن أن الإدارة حتى الآن لم تتخذ القرار النهائي سواء برحيل أو بقاء اللاعب.

وكانت التقارير تشير إلى اقتراب اليونايتد من حسم صفقة الحارس الكاميروني أندريه أونانا حارس مرمى نادي إنتر الإيطالي مقابل 50 مليون يورو.

وحصل دي خيا على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 16 لقاء.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها دي خيا بجائزة القفاز الذهبي، بعد موسم 2017/ 2018.

صاحب الـ32 عامًا لعب موسمه الـ12 مع اليونايتد منذ انضمامه في 2011 قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

وتُوج مانشستر يونايتد خلال الموسم المنقضي ببطولة كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين، واستطاع التأهل لنهائي كأس الاتحاد قبل الهزيمة أمام مانشستر سيتي في النهائي، إضافة لاحتلاله المركز الرابع في بطولة الدوري الإنجليزي، ليعود للمشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل.

دي خيا مانشستر يونايتد ديفيد دي خيا الإسباني ديفيد دي خيا اليونايتد أونانا

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