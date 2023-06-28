"الزراعة": غرفة العمليات تستقبل 57 استفسارا و16 شكوى في ثاني أيام الإجازة

تواصل غرفة العمليات المركزية لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين، والتنسيق مع الجهات الخدمية والانتاجية التابعة للوزارة، خلال ثاني أيام الإجازة في أول أيام عيد الأضحى المبارك، في إطار توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات وإعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع اي شكاوى او مشكلات طارئة خلال إجازة العيد.

وقال محمود الأعرج هو المنسق الإعلامي للوزارة. وقد استقبلت غرفة العمليات المركزية حوالي 57 استفسارًا من المواطنين و16 شكوى خلال اليوم الثاني للإجازة، في أول أيام عيد الأضحى المبارك. وبلغ إجمالي ما تم استقباله خلال اليومين الأولين من الإجازة حوالي 33 شكوى و100 استفسار.

وقد تم التجاوب مع جميع الاستفسارات والشكاوى بالتنسيق مع مسئولي القطاعات والإدارات المعنية، والهيئات التابعة للوزارة، ومديريات الزراعة والطب البيطري، لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الشكاوى والبلاغات الخاصة بالمواطنين، وتم التواصل السريع مع المواطنين أصحاب الشكاوى للعمل على حلها.

وفيما يتعلق بأعداد مذبوحات الأضاحي التي استقبلتها المجازر على مستوى كافة محافظات الجمهورية، أشار الى أنها بلغت خلال اليوم الأول لعيد الأضحى، حوالي ٩٧٠٠ أضحية من الابقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال، تحت إشراف أطباء الهيئة العامة للخدمات البيطرية ومديريات الطب البيطري بالمحافظات، لافتا الى ان كافة المجازر الحكومية قدمت خدمات الذبيح بالمجان للمواطنين.

وأضاف المنسق الاعلامي للوزارة أن هناك توجيهات وتكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بالتجاوب السريع مع كل ما يرد من المواطنين والمزارعين والتواصل معهم، والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم خلال فترة الاجازة، مع اعلان الحالة القصوى في كافة القطاعات الخدمية والانتاجية للوزارة.

واضاف ان غرفة العمليات المركزية بالوزارة، تم تشكيلها من ممثلين لكافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة: إدارات حماية الأراضي، التعاون الزراعي، مكافحة الآفات، شئون المديريات، فضلا عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية، قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قطاع استصلاح الأراضي.

وقال الأعرج إن الاستفسارات التي تم التفاعل معها سواء من خلال الخط الساخن، أو تطبيق الواتس آب، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، والتي وردت خلال ثاني ايام الأجازة، شملت عددا من الموضوعات المتنوعة، على رأسها: عمليات الذبح بالمجازر، نحل العسل، حماية الاراضي، الارز، مكافحة الآفات، خدمات الطب البيطري، الكلاب الضالة، منافذ البيع التابعة للوزارة.



وتستقبل الوزارة شكاوى واستفسارات المواطنين على ارقام الخط الساخن : ١٩٥٠٠ ، و ١٩٥٦١، من الساعه ١٠ صباحا وحتى ٤ مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب ٠١١١١٨٦٦٧١٠.