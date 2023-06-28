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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

أبرز فعاليات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بالتزامن مع صوم الرسل

كنيسة
كنيسة

شهدت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية خلال الفترة الماضية عددًا من الفعاليات بالتزامن مع صوم الرسل 2023، والذي ينتهي في 12 يوليو 2023.

تهنئة إيبارشية باريس بعيد الأضحى

إذ زار نيافة الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا، مقر السفارة المصرية بباريس، قدم التهنئة بعيد الأضحى المبارك، للسفير علاء يوسف سفير مصر بفرنسا، معربًا عن خالص أمنياته لكل أعضاء السفارة وللمصريين المسلمين بعيد سعيد، يرافقه وفد كنسي من بعض الآباء كهنة الإيبارشية والأراخنة.

تهنئة إيبارشية أسوان بعيد الأضحى 

كما زار صاحبا النيافة الأنبا بيشوي أسقف إيبارشية أسوان وتوابعها والأنبا أرسانيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا باخوميوس بحاجر ادفو وبرفقته وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية، مبنى محافظة أسوان وذلك لتقديم التهنئة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

كان في استقبال نيافتهما والوفد المرافق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان والقيادات التنفيذية والمحلية.
كما زار نيافتهما والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء مجدي سالم مدير الأمن وقيادات المديرية، كما زاروا مديرية الأوقاف والمنطقة الأزهرية لتقديم التهنئة لقياداتها.

 

تهنئة مطرانية سيناء الشمالية لقيادات محافظة شمال سيناء بعيد الأضحى


ومن جهته قدم نيافة الأنبا قزمان أسقف إيبارشية سيناء الشمالية يرافقه وفد من كهنة وأراخنة الإيبارشية التهنئة، بعيد الأضحى المبارك لقيادات محافظة شمال سيناء.

وزار نيافته والوفد المرافق مبنى المحافظة وكان في استقبالهم اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء حيث قدموا التهنئة بالعيد لسيادته ولنواب البرلمان عن المحافظة، والقيادات التنفيذية والدينية والمحلية.

كما زار نيافته والوفد الكنسي مبنى مديرية الأمن لتقديم التهنئة للواء ممدوح أبو زيد مدير الأمن وقيادات المديرية، وكذلك زاروا مبنى المخابرات العامة، حيث قدموا التهنئة لقياداتها بالعيد.

زيارة نيافة الأنبا چوزيف لألمانيا


زار نيافة الأنبا چوزيف الأسقف العام بأفريقيا السبت الماضي إيبارشية جنوب ألمانيا حيث صلى القداس الإلهي في كنيسة الشهيد مار مينا بفرانكفوت، كما زار دير الأم باسيليا شيلينيك بدارمشتاد التابع للكنيسة الكاثوليكية.

 والتقى راهبات الدير وألقى عليهم كلمة عن الكنيسة القبطية وتاريخها والرهبنة القبطية والخدمة الروحية والتنموية في أفريقيا.

وحرص نيافته على زيارة نيافة الأنبا ميشائيل أسقف جنوب ألمانيا للاطمئنان على صحته.

آباء كهنة الإيبارشية آباء كهنة الإيبارشي أسقف إيبارشية أسقف إيبارشية أسوان اسقف باريس الانبا مارك اسقف باريس الأنبا مارك أسقف باريس وشمالي فرنسا

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