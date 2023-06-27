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الثلاثاء 27 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

الزراعة: تلقينا 43 استفسارًا من المواطنين في أول أيام إجازة عيد الأضحى

غرفة عمليات الزراعة
غرفة عمليات الزراعة

كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في غرفة العمليات المركزية، اليوم الثلاثاء، عن تلقيها 43 استفسار من المواطنين،  و17 شكوى، وتفاعلت معها جميعًا، من أجل التوصل إلى حلول.

يأتي ذلك في اطار توجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بتكثيف عمليات التواصل المستمر والسريع مع المواطنين والمزارعين والمربين، خاصة خلال فترات الإجازات واعلان حالة الاستعداد القصوى بشكل دائم، للتعامل مع اي شكاوى  او مشكلات طارئة خلال اجازة العيد.

وقالت الوزارة في بيان لها، إن الاستفسارات التي تم التفاعل معها سواء من خلال الخط الساخن، او تطبيق الواتس اب، فضلا عن وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، شملت عددا من الموضوعات المتنوعة، على رأسها: “عناوين  المنافذ التابعة للوزارة في للمحافظات المختلفة، فضلا عن توافر الاضاحي وكيفية الحصول عليها، كذلك الحصول على المطبوعات الإرشادية الخاصة بالثقافة الزراعية، والاستفادة من مشروع البتلو، وتحديث الري، وتسجيل المخصبات، وانشاء مزارع انتاج حيواني، فضلا عن الاستفسارات الخاصة بفرص العمل”.

فيما استقبلت الغرفة خلال أول أيام الإجازة 17 شكوى، في مجالات مختلفة، خاصة بالطب البيطري وحماية الأراضي، تم التفاعل مع جميعها، والتواصل مع الجهات صاحبة الاختصاص للعمل على حلها، والتواصل السريع مع المواطنين أصحاب الشكوى للعمل على حلها.

وتتشكل غرفة العمليات المركزية بوزارة الزراعة، من كافة القطاعات الخدمية التابعة للوزارة، ممثلة في قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة: ادارات حماية الاراضي، التعاون الزراعي،  مكافحة الآفات، شئون المديريات، فضلا عن الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والهيئة العامة للاصلاح الزراعي، ومركز البحوث الزراعية،  قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، قطاع استصلاح الأراضي.
وتواصل غرفة العمليات المركزية التابعة للوزارة، أعمالها، خلال اجازة عيد الاضحى، مع كافة الغرف الفرعية، بالإدارات المختلفة، والمديريات بكافة المحافظات، لسرعة التواصل والاستجابة وعلاج المشكلات، بشكل عاجل.

كما تستقبل الوزارة شكاوى واستفسارات المواطنين على ارقام الخط الساخن : 

19500 ، و 19561، من الساعه 10 صباحا وحتى 4 مساءا، فضلا عن استقبال الشكاوى والاستفسارات من خلال رقم واتس اب:  ٠١١١١٨٦٦٧١٠.

غرفة عمليات الزراعة تواصل اعمالها خلال العيد الإجابة على استفسار والتفاعل شكوى اول أيام

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