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الإثنين 26 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

جهاز العاشر من رمضان: بيع كهنة ورواكد بـ16 مليون جنيه

مزاد جهاز تنمية مدينة
مزاد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

عقد المهندس علاء منيع، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، جلسة مزاد، وبحضور ممثلي مجلس الدولة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ووزارة المالية، وأعضاء لجنة المزاد، لتحقيق مبدأ الشفافية بين المزايدين.

وقال المهندس علاء منيع، إن جلسة المزاد العلني عقدت بمقر الجهاز  بقاعة المجاورة الثالثة، وذلك لبيع أصناف كهنة ورواكد بالمزاد العلني.

وأضاف رئيس الجهاز، أن جلسة المزاد الأولى تضمنت بيع ٤٩ لوط بإجمالي مبلغ ١٦ مليون جنيه تقريبًا، موضحًا أن المزاد يخضع لأحكام القانون رقم (182) لسنة 2018 قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة. 

وأوضح أن ذلك يأتي في إطار الجهود المبذولة لتوفير الخدمات المختلفة للمواطنين والمستثمرين بكافة الأنشطةن مشيرًا إلى أن المزاد يؤكد مدى التقدم في معدلات التنمية نظرًا لاهتمام الدولة وجهاز المدينة بزيادة الخدمات بها.

وواصل رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان إجراء القرعة العلانية لاختيار سيارات  وسرفيس لتدعيم خطوط الأحياء السكنية الجديدة؛ نظرًا لزيادة عدد السكان في بعض الأحياء الجديدة، مما أدى إلى زيادة الكثافة الركابية داخل الموقف وخاصة الخطوط الداخلية.

وأشار إلى أن مجلس إدارة المواقف بجهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، قرر تدعيم خط 30,29 بعدد 10 سيارات، وتدعيم خط 33,32,31 بعدد 10 سيارات، وتدعيم خط 8 بعدد 10 سيارات، وتدعيم خط 16 بعدد 10 سيارات، بالإضافة إلى إنشاء خط حي الأندلس من الأدرنية بعدد 20 سيارة.

وأوضح أنه تم اختيار السيارات من السيارات العاملة داخل الموقف سواء داخلي أو خارجي، وتم اختيار السيارات عن طريق القرعة العلانية شرط أن تكون رخصة السيارة أو السرفيس سارية، كما تم التنبيه على السائقين بالالتزام بخطوط السير وحسن التعامل مع الجمهور.

مزاد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان

 

مزاد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان
مزاد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان
مزاد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان
مزاد جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان
16 مليون القرعة العلانية المهندس علاء منيع المزاد العلني تنظيم التعاقدات

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