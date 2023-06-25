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الأحد 25 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

القابضة لمياه الشرب تستجيب لـ"الدستور" بشأن قرية جبارس بالبحيرة

القابضة لمياه الشرب
القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى

رد المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، على ما تم نشرة فى موقع «الدستور» يوم الأربعاء الموافق 7 من شهر يونيو الحالى، تحت عنوان " 12 طلب إحاطة على طاولة إسكان النواب بعد الجلسة العامة بشأن إنشاء محطة الصرف الصحي بقرية جبارس البحرية محافظة البحيرة مركز إيتاى البارود».

وأكد المركز الإعلامي للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى خلال خطابه إلى رئيس تحرير جريدة الدستور، أنه جار توصيل خدمات الصرف الصحي بعدد 6 مراكز بمحافظة البحيرة ضمن المرحلة الأولى من المباراة الرئاسية"حياة كريمة "وسيتم توصيل خدمات الصرف الصحي لباقة القرى المحرومة بباقي المراكز ضمن المرحلة الثانية.

حياة كريمة فى البحيرة

مبادرة حياة كريمة هي مبادرة قومية تم إطلاقها في مصر في عام 2019 بهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات الأساسية للمواطنين في القرى والمدن الأكثر فقراً في مصر،و وتعتبر مبادرة حياة كريمة في البحيرة من الجهود الحكومية المبذولة لتحسين حياة المواطنين وزيادة الخدمات الحيوية والأساسية، سواء في المدن أو القرى في المحافظة.

ادي النطرون البارود البحيرة الرئاسية حياة كريمة الدستور الإلكتروني الطرق والمواصلات

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