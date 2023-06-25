بطلب من تين هاج.. يونايتد يعرض على دى خيا تجديد عقده

أوضحت تقارير صحفية اليوم الأحد، التغيير الكامل في خطة مانشستر يونايتد الإنجليزي بمركز حراسة المرمى.

وبعد أن جلس مسئولو يونايتد مع وكيل أعمال الكاميروني أندريه أونانا حارس إنتر الإيطالي، للمفاوضة على ضم اللاعب إلا أن صحيفة "ميرور" البريطانية أشارت إلى تغيير في رأي الإدارة.

وقال التقرير، إن الهولندي إريك تين هاج، المدير الفني للشياطين، طلب استمرار الإسباني ديفيد دي خيا كحارس مرمى للفريق، وتقديم عرض أخير له لتجديد عقده وهو 200 ألف جنيه إسترليني كراتب أسبوعي.

وطلبت إدارة إنتر من اليونايتد 50 مليون يورو للاستغناء عن أونانا هذا الصيف بعدما تألق الموسم الماضي بشكل ملفت مع النيراتزوري.

وحصل دي خيا على جائزة القفاز الذهبي في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، حيث حافظ على شباكه نظيفة في 16 لقاء.

وتعد هذه المرة الثانية التي يفوز فيها دي خيا بجائزة القفاز الذهبي، بعد موسم 2017-2018.

صاحب الـ32 عامًا لعب موسمه الـ12 مع اليونايتد منذ انضمامه في 2011 قادمًا من صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.