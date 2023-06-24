مصطفى قمر يهنئ زوجته بعيد ميلادها: "انضمت لحريم كريم"

حرص النجم مصطفى قمر على تقديم التهنئة لزوجته بمناسبة عيد ميلادها الذي يحل اليوم السبت وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات العالمي “إنستجرام”.

ونشر مصطفى قمر صورة تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلًا: “مراتي انضمت لحريم كريم ربنا يستر يعني ورا الكاميرا وقدام الكاميرا مش كفاية في البيت كل سنة وانتي طيبة ياغدغودة يا أطيب قلب في الدنيا ربنا يخليكي ليا ومايحرمنيش منك أبدا happy birthday جوزاء”.

ويواصل مصطفى قمر تصوير مشاهد وأحداث فيلمه السينمائي الجديد “أولاد حريم كريم” وتعرض للإصابة في عينه اليمنى بسبب "لكمة" من الفنان خالد سرحان جاءت بالخطأ في عينه بأحد المشاهد.

وشارك “قمر” صورة له عبر “فيسبوك” وعلق ساخرًا: “الحمد لله بقيت كويس بس مش عارف ليه حاسس بزغللة بسيطة، منك لله يا خالد يا سرحان”.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.