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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الخدمات الإدارية": مشرف "العمال اللائق" يستوعب تحدي الزيادة السكانية

هشام المهيري رئيس
هشام المهيري رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية

أصدر مركز أبحاث النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية برئاسة هشام  المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، تقريرا حول ضرورة الإعداد الجيد لوظيفة "مشرف العمال اللائق" بمواقع الإنتاج، وذلك عن طريق الاستدعاء لمهارات من يتولى تلك الوظيفة .

وأكد التقرير أن دعم هؤلاء الأشخاص بكل مقومات العمل بالمواقع الصناعية وإثقالهم تدريبيا ينعكس على التهيئة لبيئة عمل صحية وتحافظ على العمالة المؤهلة وترسخ من استدامة فرص العمل.

وذكر التقرير أن السبيل الأفضل لإعداد مشرف العمال اللائق على المدى الطويل الاكتشاف المبكر لتلك القيادات منهم وتأهيلهم ووضعهم محط أنظار الإدارة وبخاصة "الموارد البشرية" مع تقييم أدائهم ودعمهم بكل مقومات التطوير المهنى  من خلال تعزيز مفاهيم المساواة  بين الأشخاص الكادحين بمواقع الإنتاج لضمان الوصول لبيئة مواتية لتحقيق أعلى معدلات المستقبل الوظيفي الفعال الآمن و المزدهر لكافة أطراف الإنتاج.

ونبه التقرير بأن ازدهار الحركة الصناعية يبدأ من توفير مشرف العمال اللائق الذى يملك  القدرة على تغيير أنماط " سلوك زملاء الإنتاج" حفاظا على دوام فرص العمل وذلك لاستيعاب تحدي النمو السكاني السريع وزيادتها لتستقبل الأغلبية التي تتجه لعالم العمل.

وطالب التقرير "التعليم الفنى ومنظمات أصحاب الأعمال ومراكز التدريب المعنية" اكتشاف مواهب مشرف العمال ممن يبلغون سن العمل من النساء والرجال المستعدين والمتحفزين من صفوف العاملين وذلك دعما لملف النمو الاقتصادي مما ينعكس ذلك على تحسين مستويات المعيشة.

النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية هشام المهيرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر مشرف العمال فرص العمل

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