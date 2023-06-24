المونيتور: مصر قادرة لأن تكون بوابة تجارية وتصنيعية حيوية لإفريقيا

علق خبراء لموقع المونيتور الأمريكي على زيارة رئيس وزراء الهند لمصر، أن مصر تمتلك القدرة على أن تصبح بوابة تجارية وتصنيعية حيوية إلى إفريقيا والبحر المتوسط.

وأكد الموقع الأمريكي، أن زيارة رئيس وزراء الهند لمصر تعزز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين في مجالات التعاون السياسي والدفاعي والاقتصادي وأشكال أخرى من التعاون.

وأشار إلى أنها ستعزز العلاقات التجارية بين القاهرة ونيوديلهي، حيث ستعرض مصر مشروعات التنمية بمنطقة قناة السويس، والتي تضم عددًا من المناطق الصناعية واللوجستية، كفرصة استثمارية للشركات الهندية خلال زيارة مودي.

كانت العلاقات بين مصر والهند تاريخيًا ودية، وكان كلا البلدين قائدين مبكرين لحركة عدم الانحياز في منتصف القرن العشرين، سعيًا للاستقلال عن كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي خلال الحرب الباردة.

وقال الموقع الأمريكي، ارتفعت التجارة بين البلدين إلى أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 7.26 مليار دولار خلال السنة المالية التي انتهت في يونيو 2022، ولجأت مصر أيضًا إلى الهند للحصول على القمح عندما عطل الغزو الروسي لأوكرانيا واردات مصر من القمح العام الماضي.

ويعيش حوالي 3600 هندي في مصر، وتعمل حوالي 50 شركة هندية في مصر وتوظف حوالي 35000 مصري، وتتكون الجالية الهندية في مصر من رجال الأعمال والمتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والطلاب ورجال الأعمال وغيرهم، وفقًا للسفارة الهندية في القاهرة.

قال محمد سليمان، مدير معهد الشرق الأوسط في واشنطن العاصمة، إن الدفاع والأمن البحري والأمن الغذائي والتجارة والتصنيع والتنسيق بشأن القضايا العالمية هي أولويات البلدين في علاقاتهما الثنائية.

قال سليمان للمونيتور: "مع توسع النفوذ الاقتصادي للهند، تمتلك مصر القدرة على أن تصبح بوابة تجارية وتصنيعية حيوية إلى إفريقيا والبحر الأبيض المتوسط ​​للقاهرة، وإنشاء مناطق صناعية هندية في منطقة قناة السويس من شأنه تسهيل هذه الرؤية وتعزيز مكانة مصر في سلسلة التوريد العالمية".

وأضاف "سليمان"، أن دعوة الهند لمصر لحضور اجتماعات مجموعة العشرين في ديسمبر الماضي "يرمز إلى المسار الإيجابي" لعلاقاتهم.