الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

البنك الزراعى يفتتح فرع إيتاى البارود بالبحيرة بعد الانتهاء من تطويره

علاء فاروق
علاء فاروق

افتتح علاء فاروق، رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أحدث فروع البنك بمدينة إيتاى البارود بعد الانتهاء من تطويره.

وقال فاروق إنه جرى تطوير فرع البنك الجديد وفق أعلى المواصفات لتقديم كل الخدمات المصرفية والتمويلية التى يحتاجها أبناء مركز ومدينة إيتاى اليارود، وفق استراتيجية البنك لتطوير شبكة فروعه لتحسين جودة الخدمات المصرفية والتمويلية التى يقدمها البنك لعملائه، بالإضافة إلى أن الفرع يستهدف توفير كل الخدمات المالية وغير المالية للعملاء ورواد الأعمال، ويستهدف دعم صغار المزارعين وتنمية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر.

وأكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، أهمية دور القطاع المصرفى فى المساهمة ببرامج التنمية من خلال الخدمات التى يقدمها فى تمويل المشروعات، ما يساعد فى إتاحة فرص العمل، بالإضافة إلى دورها فى تخفيف الأعباء من خلال المشاركة المجتمعية التى تقدمها بالتعاون مع الأجهزة التنفيذية، مشيرة إلى أن البحيرة تعد من كبرى المحافظات الواعدة والجاذبة للاستثمار، نظرًا لموقعها المتميز وطبيعتها الزراعية والساحلية والصحراوية، بالإضافة إلى امتلاكها بنية اقتصادية عملاقة ومناطق صناعية عديدة وواعدة، مؤكدة أهمية تمويل دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة للارتقاء بتلك المشروعات ودعم الاقتصاد الوطنى.

البنك الزراعى يفتتح فرع إيتاى البارود بالبحيرة بعد الانتهاء

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