الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رفع 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات من شوارع زفتي بالغربية

نظافة
نظافة

رفعت رئاسة مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، بقيادة المحاسب إبراهيم فايد، 200 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة، وتمهيد ومسح للطرق الفرعية المؤدية والرابطة بين مداخل القرى بمشاركة معدات الوحدة المحلية.

وأوضح  رئيس مركز زفتى، أن الحملات استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالقرى، وتمهيد الطرق وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

وأضاف أن رئاسة مركز ومدينة زفتى، حملة صيانة وإصلاح أعطال أعمدة ورفع كفاءتها، مما أسفرت عن صيانة وإصلاح نحو 21 كشافًا وتركيب 6 كشافات ولمبات ليد جديدة فى نطاق عددا من قرى المركز بجانب المدينة، وصيانة وشد الأسلاك على الأعمدة بالإنارة العامة فى بعض المناطق، وتغيير بعض الأسلاك المتهالكة، وإزالة شدات مخالفة.

وكان محافظ الغربية، أكد متابعة أعمال الصيانة أولاً بأول، لحل مشكلات المواطنين، والتواصل الدائم بين الوحدات المحلية والشركات والأجهزة المعاونة، من خلال غرف العمليات الدائمة لمواجهة الطوارئ.


كما أعلنت رئاسة مركز ومدينة كفر الزيات بقيادة عادل داود رئيس مركزومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، أنه تم رفع نحو191 طن قمامة ومخلفات وتراكمات أتربة من الشوارع والطرق الفرعية على مستوى المركز والمدينة، وذلك خلال 24 ساعة.

وأشار رئيس مدينة كفرالزيات، إلى أن الحملة استهدفت رفع كفاءة مستوى النظافة بالمدينة والقرى متمثلة فى الطرق الفرعية والشوارع، وتمهيدها وتسويتها لتسهيل حركة سير المواطنين والسيارات.

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