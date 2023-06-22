الخميس 22 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

4328 طلب إحاطة.. حسام الخولى يستعرض نشاط "مستقبل وطن" البرلماني

حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن

استعرض النائب حسام الخولي، نائب رئيس حزب مستقبل وطن، النشاط البرلماني للحزب خلال دور الانعقاد الثالث، مشيرا إلى أنه الحزب تقدم بـ 249 سؤال و 4328 طلبات الإحاطة ، وبلغ عدد النواب المتحدثين عن الحزب نحو 252 نائبا.

جاء ذلك خلال أكبر ملتقى سياسي بمشاركة لفيف من التكتلات والأحزاب المصرية، حيث يستعرض المشاركون جهود الأحزاب السياسي خلال العام الماضي ورؤيتهم للعام المقبل، وذلك تحت عنوان «مشاركة من أجل الوطن..حصاد عام مضى.. رؤية عام مُقبل».

وتطرق نائب رئيس حزب مستقبل وطن إلى أبرز  التشريعات التي شارك فيها الحزب، خلال دور الانعقاد الثالث، والتي من بينها مشروع قانون المجلس الأعلى صناعات السيارات صديقة البيئة، وتعديل بعض أحكام قانون الزراعة، وإصدار قانون الهيئة العامة للنقل النهري، ومشروع تعديل أحكام المدنية ومشروع قانون تعديل الأسلحة والأخير، مشروع قانون العلاوات، ومشروع قانون تنظيم أحكام الشهر العقاري، ومشروع قانون تعديل بعض أحكام المقاولين وتعويضهم،  واستغلال وصيانة ميناء تحيا مصر.

ولفت نائب رئيس حزب مستقبل وط، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إلى أن كل  قانون صدر كان لصالح المواطن وأحدث طفرة نوعية.

وأشار النائب حسام الخولى إلى مشروعات قوانين مجلس الشيوخ، والتي منها مشروع إنشاء صناعات السيارات ومشروع تعديل قانون العرضيات والمقاولات، وقانون الاستثمار وقانون السلك الدبلوماسي،  ومشروع قانون المخالفات، ومشروع قانون مصر القومية وبعض القوانين يشارك فيها الأحزاب الأخري.

وعقد  ملتقي الاحزاب السياسيه تحت شعار  “مشاركه من اجل الوطن، حصاد عام مضي- رؤيه عام مقبل” مساء اليوم اكبر ملتقي سياسي برعايه حزب مستقبل وطن ومشاركه  مجموعه كبيره من الاحزاب..
-حزب حماه الوطن 
-حزب الشعب الجمهوري 
-حزب مصر الحديثه
-حزب المؤتمر 
-تحالف الاحزاب السياسية الذي يضم 42 حزبا.
-تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسين.

الأحزاب المصرية الهيئة العامة للنقل النهري السلك الدبلوماسي السيارات صديقة البيئة الشهر العقاري حزب مستقبل وطن رئيس حزب مستقبل وطن

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