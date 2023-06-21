الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

سبب إصابة مصطفى قمر فى عينه أثناء تصوير "أولاد حريم كريم"

مصطفى قمر
مصطفى قمر

أصيب النجم مصطفى قمر في عينه اليمني خلال تصوير أحداث فيلم "أولاد حريم كريم" بسبب "لكمة" من الفنان خالد سرحان جاءت بالخطأ في عينه بأحد المشاهد.

وفيلم "أولاد حريم كريم" بطولة "مصطفى قمر، بسمة، داليا البحيري، علا غانم، خالد سرحان، عمرو عبدالجليل، تيام مصطفى قمر، رنا رئيس، وهنا داود وعدد من الوجوه الجديدة، وتأليف زينب عزيز واخراج علي إدريس.

فيلم "أولاد حريم كريم" يعد استكمالا لنجاح فيلم  "حريم كريم" والذي عرض منذ 18 عامًا وتحديدًا في عام 2005، ولعب بطولته مصطفى قمر، ياسمين عبدالعزيز، الراحل طلعت زكريا، داليا البحيري، علا غانم، بسمة، خالد سرحان، محمد شاهين وياتي من تأليف زينب عزيز وإخراج علي إدريس أيضًا.

وهناك عدد من الشخصيات انتهت مع نهاية أحداث الجزء الأول، ولن يكون لها امتداد مع الأحداث الجديدة، مثل شخصية ياسمين عبد العزيز، طلعت زكريا، إدوارد، محمد شاهين، هناء الشوربجي.

يذكر أنّ فيلم "حريم كريم" عُرض عام 2005، وتدور أحداثه حول زوجين يتم الطلاق بينهما بسبب سوء تفاهم جرى بينهما، فيحاول الزوج أن يعمل على مصالحة زوجته بشتى الطرق عن طريق الاتصال بزميلاته القدامى أثناء الجامعة.

الفنان خالد سرحان النجم مصطفى قمر اولاد حريم كريم هناء الشوربجي تيام مصطفى قمر تيام مصطفى

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