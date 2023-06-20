استمرار زراعة الأشجار ضمن المبادرة الرئاسية في المنيا

واصلت الوحدات المحلية لمراكز محافظة المنيا تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بالطرق السريعة ومداخل القري والشوارع الرئيسية والميادين لإضفاء الطابع الجمالي والحضاري تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا باستمرار أعمال تطوير وتجميل الميادين بمراكز المحافظة، والحفاظ على الطابع الحضاري والجمالي المميز لكل مركز ومدينة ، إلى جانب مواصلة أعمال التشجير لزيادة المساحات الخضراء، وخاصة فى أماكن التجمعات السكنية ، لما تمثله المساحات الخضراء من متنفس لمواطني المحافظة.



من جانبه، أكد المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي شمال المحافظة أن الوحدة المحلية لقرية بردنوها واصلت تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة، حيث قامت بزراعة 75 شجرة على طريق نقطة شرطة القرية وحول المعهد الديني ومدرسة البنات الإعدادية بالقرية ضمن المبادرة، كما تابعت الوحدات القروية لمجلس قروي حلوة وإبوان وبردنوها وأبو عزيز ومنبال العمل بمنظومة النظافة وإزالة المخلفات من نقاط تجميعها ورفعها إلى المقلب الرئيسي.

وأضاف رئيس مركز ومدينة مطاي، أن إدارة التطوير وتجميل المدينة قامت بري وتنظيف حديقة ميدان الشهيد بمدخل مطاي الشمالي، كما تم قص وتهذيب السياج بالحديقة وتخطيط حديقة الوحدة المحلية، بالإضافة إلى قص وتهذيب أشجار حديقة ميدان السلام بالمدخل الجنوبي للمركز في إطار تطوير وتجميل الميادين بالمركز.



وفى مركز ومدينة سمالوط ، أشار الدكتور سعيد محمد رئيس المركز إلى مواصلة الوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط لأعمال المبادرة الرئاسية للتشجير بمختلف الطرق والشوارع، حيث تم زراعة 40 شجرة مختلفة الأنواع بنطاق الوحدة المحلية لمنقطين وحى غرب المدينة لزيادة الرقعة الخضراء وإضفاء المظهر الجمالى والحضارى مؤكدا علي أستمرار تنفيذ المبادرة الرئاسية لزراعة 100 مليون شجرة بكافة الطرق والميادين مشددا علي متابعة هذه الأشجار وريها.

زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمراكز المنيا

زراعة الأشجار ضمن مبادرة 100 مليون شجرة بمراكز المنيا