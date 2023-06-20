الحوار الوطنى.. فاطمة سيد أحمد: علينا أن نطالب المنتديات الاقتصادية بحصتنا فى الاستثمارات

قالت الدكتورة فاطمة سيد أحمد، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الربط بين الصناعة والاستثمار أمر غاية في الأهمية.

وأضافت، خلال كلمتها في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص والخليج، أن هذه الخطوة ستسهم في إحداث نقلة كبيرة في فتح أسواق تصديرية جديدة وتجويد المنتجات بمواصفات وجودة عالمية، وهناك أحاديث كثيرة عن الصناعة المغذية، رغم أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تحدث عنها من عدة أشهر، حيث عبَّر حينها أنه يمكن دعم أصحاب هذه الصناعات وطلب حصرًا لهذه الصناعات حتى يدخلها الشباب.

وتابعت: "الصناعات أصبحت متعددة الجنسيات فيمكن أن تصنع دولة (مسمار) والفكرة ذاتها في دولة المنشأ ودول أخرى تنفذ عملية التجميع للمنتج"، موضحة أن الصناعات أخدت مسارًا آخر يجب أخذه في الاعتبار.

واستطردت: في الوقت الذي يبحث فيه قطاع الصناعة عن الإنتاج المحلي، عليه أن ينفتح على العالم ونعلم ما الجديد ونشارك فيه، والاستثمار الخاص يجب أن تكون عينه على السوق الخارجية وكيف يساهم فيه، لأنه من المهم أن تكون لدينا عملة صعبة، لأن هذا لن يتم دون دائرة تشمل الصناعة محليًّا وعالميًّا، إذ تكون على المستوى ذاته.

وتابعت: البعض يعطي أمثلة عن دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي، ولكن يجب النظر إلى أنه يساعدها، على عكس ما نعانيه من معوقات كثيرة في قارة إفريقيا، ولسنا على خارطة العالم في هذه الصناعات.

واستكملت: علينا أن نطالب في المنتديات الاقتصادية المختلفة بحصتنا في الاستثمارات والصناعات المغذية، لأنها تعطي فرصة للشباب للعلم عما يحتاجه العالم وكيف نفتح أسواقًا في هذا القطاع؟.

وذكرت: ونحن نطالب الدولة بتحفيزات يجب أن نسأل ماذا سيقدم المصنع؟، هل سينتج منتجًا أرخص محليًّا وهل سيراعي المواطن، لأن الدولة توفر الدعم حتى تحصل على سلعة رخيصة للمواطن؟.

وعقبت على ما عرضه البعض خلال الجلسة عن قياس الأداء والجودة، قائلة: لدينا داخل كل أجهزة الدولة في الأمور الصناعية معامل تجارب وقياس جودة معتمدة عالميًّا.

وطالبت المصانع المصرية بأن تعطي تحفيزات لأصحاب الحرف في مصر، من أجل تسويق منتجاتهم المحلية أثناء عملهم في المنازل.