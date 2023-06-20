الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

مقرر مساعد لجنة الصناعة فى الحوار الوطنى: العمل على دعم الصادرات ضرورة مهمة

النائب أحمد بهاء
النائب أحمد بهاء شلبى

قال النائب أحمد بهاء شلبي، المقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني: إن الصناعات القائمة في مصر لديها إشكاليات كبيرة، وهو ما يتطلب أن نكون أمام تعميق حقيقى للصناعة يواجه هذه الإشكاليات مع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة، التي من الضروري أن يكون لها دور كبير فى توفير مستلزمات الإنتاج وبليس خامات الإنتاج.

جاء ذلك في جلسة مشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، اليوم الثلاثاء، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف "شلبي"، أن العمل على دعم الصادرات ضرورة مهمة في ضوء الزيادة السكانية الكبيرة التى تمثل حجم نحو 4 دول مقارنة بأوضاع دول أخرى، مشيرًا إلى أنه مع تعميق دور المشروعات المتوسطة والصغيرة مع دعم الصادرات، من شأنها أن يدعم المنظومة الصناعية وبيئة الاستثمار الخاص في مصر بصورة كبيرة على أرض الواقع.

الحوار الوطنى الاستثمار الخاص أحمد بهاء شلبي الزيادة السكانية الكبيرة الصناعات الصغيرة والمتوسطة المشروعات المتوسطة والصغيرة النائب أحمد بهاء شلبي المنظومة الصناعية تعميق الصناعة دعم المشروعات

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