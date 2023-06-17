مصر تقدم مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية إلى السودان بحرًا

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، واستمرارًا لدور مصر الفاعل تجاه دولة السودان الشقيقة، وصلت سفينة إمداد مصرية تابعة للقوات البحرية المصرية إلى ميناء بورتسودان بدولة السودان محملة عليها مئات الأطنان من المساعدات الإغاثية من مواد غذائية وإعاشية ومستلزمات طبية مقدمة من وزارتى الدفاع والتضامن الاجتماعى وجمعية الهلال الأحمر المصرية وبيت الزكاة والصدقات المصرى، وسيتم دفع تلك المساعدات إلى المناطق المنكوبة والأكثر احتياجًا بدولة السودان الشقيقة.





من جانبهم أعرب مسئولو الجانب السودانى عن تقديرهم للجهود المبذولة من جمهورية مصر العربية، مقدمين الشكر والتقدير للقيادة السياسية المصرية على ما تبذله من جهود متواصلة للتغلب على كل الشدائد التى يواجهها الشعب السودانى الشقيق.



فى سياق متصل، وصل إلى جمهورية مصر العربية عدد من الرعايا المصريين والسودانيين قادمين من دولة السودان على متن سفينة الإمداد المصرية التى قدمت المساعدات بالسودان.



ووجه الرعايا فور وصولهم إلى مصر الشكر إلى الدولة المصرية التى وفرت لهم كل أوجه الرعاية والاهتمام .



يأتى ذلك انطلاقًا من الروابط التاريخية والقومية التى تجمع مصر والسودان الشقيق وتأكيدًا على عمق روابط الأخوة والصداقة التى تجمع الشعبين الشقيقين.