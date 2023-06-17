السبت 17 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

5 محاذير للعاملين فى وزارة الرى بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

جولة الوكيل الدائم
جولة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى

بدأت هيئات وقطاعات وزارة الموارد المائية والري، في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في ظل خطة ميكنة الخدمات الحكومية، وأيضًا مواكبة العصر وتوافر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، بإمكانيات أكثر تطورًا تلبي متطلبات التحول الرقمي.

كما تستهدف قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، من الانتقال إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية، تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في منظومة العمل الإداري، وذلك بالتزامن مع التدريب الذي تلقاه العاملين في مختلف قطاعات الوزارة قبيل الانتقال إلى مقر الإدارية.

في ذات الإطار، تفقد الدكتورالمهندس عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، وذلك لمتابعة أداء الأعمال ومدى الالتزام بكل التعليمات المنظمة للعمل داخل مبنى الوزارة الجديد، وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف المحمولة وغيرها من الأدوات.

عدم التدخين نهائيًا داخل مبنى وزارة الري الجديد والتواجد بالممرات

وأكد الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، خلال جولته في المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة الالتزام بعدة تعليمات وخمسة محاذير، وذلك للحفاظ على بيئة العمل، ومنها عدم التدخين نهائيًا داخل مبنى وزارة الري الجديد، مع تطبيق القرارات والقوانين المنظمة، وأيضًا الالتزام بالاماكن المخصصة لكل موظف وعدم التواجد في الممرات الداخلية.

جولة  الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى

كما أكد الدكتور عصام خليفة، على ضرورة الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المبنى وعدم استخدام الإضاءة الكهربائية في المكاتب ذات الشبابيك الخارجية إلا في أضيق الحدود وطبقًا لحاجة العمل الفعلية، إضافة إلى التنسيق مع الشئون الإدارية بكل جهة بشأن أي ملاحظات على المبنى والأثاث.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد، وأيضًا يتم إبلاغ اللجنة المشكلة بتسلم الأعمال الخاصة بالمبنى والأثاث بهذه الملاحظات لأخذها في الاعتبار عند إعمال شئونها.

الانتقال الي العاصمة الادارية الجديدة الانتقال الي العاصمة الأماكن المخصصة الإدارية الجديدة الهواتف المحمولة الخدمات الحكومية العاصمة الإدارية الجديدة اللوجيستية القيادة السياسية الموارد المائية والري

الأكثر قراءة

تراجع أسعار الذهب بالأسواق المحلية

"معلومات الوزراء" يرصد جهود الدولة لاستقبال الوافدين من مختلف الجنسيات

رئيس "التنمية الصناعية" يبحث مع غرفة صناعة مواد البناء سبل تطوير القطاع

12 عيادة متنقلة للكشف وتقديم العلاج بالمجان خلال فعاليات القافلة الطبية بـ"صفط تراب"

الصوافي لـ"الدستور": اقتراح شراكة بين الإمارات ومصر وروسيا دليل على مكانة القاهرة

محافظ بورسعيد يتفقد مصنع إنتاج الأعلاف.. وانتهاء 90% من أعمال الإنشاءات

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منى حلمى

امرأة ورجل وثالثهما فرجينيا وولف.. قصة قصيرة

خالد حريب

فى حضرة الملك محمد منير

علي سعدة

عيد الجلاء

حسين دعسة

لمنع سوء التقدير.. لتعزيز قدرة أمريكا على التفوق على الصين

سارة شريف

عملية «ماجورى»

صفاء النجار

لقاء مع عالم كارتييه «4-5»

ماجد حبته

الوفد الإفريقى فى أوكرانيا

د.كريمة الحفناوى

الحوار الوطنى.. والرعاية الصحية

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

قوات الاحتلال الإسرائيلى توقف بناء منزل فلسطينى فى الضفة الغربية

الاحتلال الإسرائيلى يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية قسرًا من منزلها بالقدس

الاحتلال يقمع وقفة ضد تهجير عائلة فلسطينية فى القدس