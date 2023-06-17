5 محاذير للعاملين فى وزارة الرى بمقر العاصمة الإدارية الجديدة

بدأت هيئات وقطاعات وزارة الموارد المائية والري، في الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وذلك في ظل خطة ميكنة الخدمات الحكومية، وأيضًا مواكبة العصر وتوافر مناخ أفضل للعمل والإنتاج، بإمكانيات أكثر تطورًا تلبي متطلبات التحول الرقمي.

كما تستهدف قطاعات وأجهزة وزارة الموارد المائية والري، من الانتقال إلى المقر الجديد في العاصمة الإدارية، تطوير وتحديث منظومة العمل والمتابعة وتحقيق الحوكمة والتحول الرقمي في منظومة العمل الإداري، وذلك بالتزامن مع التدريب الذي تلقاه العاملين في مختلف قطاعات الوزارة قبيل الانتقال إلى مقر الإدارية.

في ذات الإطار، تفقد الدكتورالمهندس عصام خليفة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، مبنى الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم السبت، وذلك لمتابعة أداء الأعمال ومدى الالتزام بكل التعليمات المنظمة للعمل داخل مبنى الوزارة الجديد، وتوفير كل الاحتياجات اللوجستية المطلوبة مثل شاشات العمل والهواتف المحمولة وغيرها من الأدوات.

عدم التدخين نهائيًا داخل مبنى وزارة الري الجديد والتواجد بالممرات

وأكد الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والري، خلال جولته في المقر الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، على ضرورة الالتزام بعدة تعليمات وخمسة محاذير، وذلك للحفاظ على بيئة العمل، ومنها عدم التدخين نهائيًا داخل مبنى وزارة الري الجديد، مع تطبيق القرارات والقوانين المنظمة، وأيضًا الالتزام بالاماكن المخصصة لكل موظف وعدم التواجد في الممرات الداخلية.

جولة الوكيل الدائم لوزارة الموارد المائية والرى

كما أكد الدكتور عصام خليفة، على ضرورة الاعتماد على الإضاءة الطبيعية في المبنى وعدم استخدام الإضاءة الكهربائية في المكاتب ذات الشبابيك الخارجية إلا في أضيق الحدود وطبقًا لحاجة العمل الفعلية، إضافة إلى التنسيق مع الشئون الإدارية بكل جهة بشأن أي ملاحظات على المبنى والأثاث.

كما شدد على ضرورة الالتزام بالمواعيد، وأيضًا يتم إبلاغ اللجنة المشكلة بتسلم الأعمال الخاصة بالمبنى والأثاث بهذه الملاحظات لأخذها في الاعتبار عند إعمال شئونها.