السبت 17 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير: تشيلسى يحسم موقفه بشأن ضم أونانا من إنتر ميلان

أندريه أونانا
أندريه أونانا

لا يزال الحديث مستمرًا بشأن مستقبل النجم الكاميروني أندريه أونانا، حارس مرمى إنتر ميلان الإيطالي، رفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي الحالي.

وأشارت التقارير الصحفية، في وقت سابق، إلى احتمالية رحيل أونانا عن صفوف إنتر ميلان في الصيف، بعدما تألق بشكل كبير رفقة ناديه في المباراة النهائية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم هزيمة إنتر ميلان أمام مانشستر سيتي بهدف نظيف، في نهائي دوري أبطال أوروبا، ولكن أونانا تألق بشكل كبير وتصدى للعديد من الأهداف، ليخطف أنظار كبار الأندية الأوروبية.                     

تشيلسي ينسحب من صفقة أونانا

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "صن" البريطانية، فإن تشيلسي كان أحد الأندية التي تتنافس للتعاقد مع أندريه أونانا في الصيف.

وأفادت الصحيفة البريطانية، بأن تشيلسي، تحت قيادة المدرب الأرجنتيني الجديد ماوريسيو بوكيتينو، قرر الانسحاب من صفقة أونانا والتركيز على حراس مرمى آخرين؛ بسبب طلبات إنتر ميلان المادية.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أن إدارة إنتر ميلان طلبت الحصول على ما لا يقل عن 50 مليون جنيه إسترليني، مقابل السماح برحيل أونانا.

وأشارت الصحيفة البريطانية، إلى أن تشيلسي يراقب عدة لاعبين، على رأسهم ديفيد رايا، حارس إيفرتون، وجريجور كوبيل، حارس بوروسيا دورتموند، بالإضافة إلى جيورجي مامارداشفيلي حارس فالنسيا.

يأتي ذلك في ظل اقتراب النجم السنغالي إدوارد ميندي، حارس مرمى تشيلسي، من الرحيل عن صفوف تشيلسي في الصيف الحالي.

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