السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

9 سنوات إنجازات.. "الخدمات الإدارية" تنظم مسابقة أكبر مجسم للمشروعات القومية

هشام المهيري رئيس
هشام المهيري رئيس نقابة العاملين بالخدمات الإدارية

انتهى مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية والاجتماعية، برئاسة هشام المهيري نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، من وضع اللمسات النهائية للعديد من الفعاليات التثقيفية والفنية وبرنامج المسابقات الأكبر، الذي يشارك فيه أبناء العاملين من أعضاء تنظيم تصنيف نقابة الخدمات الإدارية، وذلك احتفالًا بالإنجازات التي تحققت من تنفيذ المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة على مدار 9 سنوات.

وقال المهيري إنه يأتي في مقدمة تلك الفعاليات الاحتفال الرسمي الذي سيقام بمركز المؤتمرات الجديد للنقابة، وتنقله تنقية الفيديو، للجان النقابية التابعة على مستوى الجمهورية، ويتضمن استعراض أبرز نتائج المشروعات القومية من خلال جلسات حوارية مع مجموعة من العمال يستذكرون فيها حكايات ومقتطفات عن توفير تلك المشروعات حياة كريمة لهم، كالحصول على العديد من فرص العمل، فضلاً عن شمولهم بكل أنواع المبادرات الصحية والاجتماعية التي عملت على تعظيم القيمة المضافة لدوران حركة الإنتاج، مؤكدًا أنه يصحب خلال إجراء الجلسات الحوارية مجموعة من الأغاني الوطنية بهدف تعزيز قيم وحدة العمل التي جمعت بين العمال "صناع المستقبل" والدولة.

ويشهد برنامج الاحتفال عرض مجموعة من البرامج التثقيفية التي توضح أهمية الدفع بمبادرات توطين الصناعة المحلية لتقليل الفاتورة الاستيرادية، لا سيما أن الدولة عملت على تجديد مشروعات القوانين التي تساهم في دعم الاستثمار وطوعت كل المحفزات لاستدعاء رجال الصناعات المحلية والعربية والدولية من خلال البنية الأساسية والتحتية والتمويلية.
وأكد "المهيري" أن إدارة الحفل ستعلن عن الفائز من أبناء العاملين الأعضاء بتصنيف النقابة في مسابقة بناء أكبر مجسم للعديد من المشروعات القومية، منها قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة وغيرها. كما سيتم تزيين مباني النقابة بأضواء ليزرية مستمدة من ألوان العلم المصري.

النقابة العامة للعاملين بالخدمات الإدارية هشام المهيرى الاتحاد العام لنقابات عمال مصر المشروعات القومية بالجمهورية الجديدة حياة كريمه

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