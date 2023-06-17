السبت 17 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

جدول منافسات بطولة العالم للناشئين والماسترز للسباحة بالزعانف في القاهرة

بطولة العالم للسباحة
بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين

تتواصل استعدادات الاتحاد المصري للغوص والإنقاذ برئاسة سامح الشاذلي لاستضافة بطولة العالم للسباحة بالزعانف للناشئين في النسخة الثامنة عشر والمقررة خلال الفترة من 19 إلى 24 يونيو الجاري في حمام السباحة الأولمبي باستاد القاهرة الدولي، ويعقبها بطولة العالم للماسترز يومي 25 و 26 من نفس الشهر.
وفيما يلي جدول منافسات بطولة العالم للناشئين:

الثلاثاء 20 يونيو

التدريبات و الاجتماع الفني و حفل الافتتاح


الأربعاء 21 يونيو

اليوم الأول من المنافسات : 100 م مونو أولاد و بنات  ، 100 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات 
و400 م مونو أولاد وبنات ، و  4*50 م مونو تتابع مختلط .

الخميس 22 يونيو

اليوم الثاني: 100 م غوص أولاد و  بنات ، 200 م مونو أولاد و بنات ، 1500 م  مونو أولاد و بنات ، تتابع مختلط 4*100 م زعانف مزدوجة.


الجمعة 23 يونيو

اليوم الثالث:  50 م مونو أولاد و بنات ، 50 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات، 400 م غوص اولاد و بنات ، 400 م زعانف مزدوجة أولاد و بنات ، 4*200 م مونو اولاد و بنات.


السبت 24 يونيو

اليوم الختامي : 50 م تحت الماء أولاد بنات، 800 م مونو أولاد و بنات ، 4*100 م مونو أولاد و بنات


الأحد 25 يونيو

مغادرة الفرق

يذكر أن التصفيات تقام في الفترة الصباحية ، بينما تقام النهائيات و توزيع الميداليات في الفترة المسائية.

بينما سيكون  جدول منافسات بطولة العالم للماسترز كالتالي :

الأحد 25 يونيو

الفترة الصباحية 
50 م مونو سيدات و رجال 
400 م مونو سيدات ورجال
100 م زعانف مزدوجة رجال و سيدات

الفترة المسائية
800 م مونو رجال و سيدات
50 م زعانف مزدوجة سيدات ورجال
4*100 تتابع مونو رجال و سيدات

الاثنين 26 يونيو

الفترة الصباحية

50 م تحت الماء رجال و سيدات 
400 م زعانف مزدوجة رجال و سيدات
200 م مونو رجال و سيدات
4*50 م زعانف مزدوجة مختلط

الفترة المسائية 
100 م مونو رجال و سيدات 
200 م زعانف مزدوجة رجال و سيدات
4*100 م تتابع مختلط بزعانف مختلفة


وأكدت 36 دولة مشاركتها في بطولتي الناشئين والماسترز بأكثر من 400 لاعب ولاعبة.

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